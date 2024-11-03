CHP'li milletvekilleri, Esenyurt Belediyesi önünde nöbete başlıyor

CHP PM toplantısı, saat 10.00'da İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir otelde CHP Lideri Özel'in başkanlığında toplandı.

Toplantının gündeminde, iki gün süren CHP TBMM Grubu yasama yılı kampında ele alınan konular ve önerilerle Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atanmasına karşı partinin izleyeceği yol haritası yer aldı. PM'nin saat 15.45'te sona eren toplantısının ardından Özel ve MYK üyeleri, haftalık MYK toplantısına geçti.

Esenyurt Belediyesi'nde nöbet tutacak isimler belirlendi

Edinilen bilgiye göre, kampta önerilen ve PM toplantısında karar altına alınan CHP’li milletvekillerinin Esenyurt Belediyesi nöbeti, yarın itibarıyla başlıyor.

Buna göre, görevlendirilen milletvekilleri ve MYK üyeleri, 17 Kasım Pazar gününe kadar Esenyurt Belediyesi’nde nöbette olacak. Yarın başlayacak ilk nöbet için Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, YDK Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever görevlendirildi.