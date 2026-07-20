CHP'li Murat Emir yanıtladı: Yeni partinin kuruluş tarihi belli mi?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yargıtay’ın CHP’ye ilişkin “mutlak butlan” dosyasını adli tatil öncesinde görüşmemesine tepki gösteren Emir, "Beklediler ve adli tatile 1 gün kala dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi isteseydi rahatlıkla bu dosyayı görüşebilirdi" dedi.

"Bu dava sürecinin hiçbir aşamasında hukukun kırıntısı bile yoktur" diyen Emir, "Biz sonuna kadar bu süreçleri takip ederiz, sonuna kadar üstümüze düşeni yaparız. Ama oradan hukuk çıkmayacağını öngörülebiliriz. Bir gün o karar gelecek ama geç gelen adalet, adalet olmayacak" ifadelerini kullandı.

Yeni parti açıklaması

Murat Emir, basın mensuplarının yeni parti ile ilgili sorularına da yanıt verdi.

Özgür Özel'in yarın son grup toplantısını yapacağı iddiları ve yeni partinin kuruluş tarihinin ne zaman olacağına ilişkin soru üzerine Emir, "Yeni parti süreci ile ilgili herkes, özellikle yandaş medyadan bilerek, isteyerek yalanlar üretiyorlar. Ve o yalanları bir gün tartıştırıyorlar, yalan olduğu anlaşılıyor ama o gün tartışılmış oluyor. Bizden duymadığınız hiçbir şey gerçek değildir. Konuşmaya yetkili olanlar bellidir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in yapacağı konuşmaya işaret eden Emir, "Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır. Ama önümüzde sizlerle paylaşacağımız bir tarih, en azından bugün için söz konusu değildir" dedi.

Yeni parti ile ilgili paylaşabileceği bir detayın olup olmadığı sorulan Emir, "Eğer paylaşılabilecek ayrıntılar gerçekten kesinliğe kavuşursa ki kısa sürede kavuşacağını umuyorum, Sayın Genel Başkanımız herkesle paylaşacaktır" yanıtını verdi.