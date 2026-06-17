CHP'li Murat Emir'den uyarı: Kurultay yapılmazsa CHP, 20 Temmuz itibarıyla seçime giremez

CHP'de kurultay çağrısının ardından yurt genelinde delegeler tarafından atılan 833 noter onaylı imza, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP'li 74 il başkanı tarafından genel merkeze getirildi.

Emir'e, imzaların teslimi sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 74 il başkanı adına eşlik etti.

Murat Emir: 45 gün içinde Kurultayı toplamak zorunda

İmzaların teslim edilmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"81 ilden temsilcilerimizle birlikte olağanüstü kurultay talebimizi ilettik. İşlemler yapılıyor, tamamlandığında kurultay talebimiz resmen başlamış olacak.

Değerli arkadaşlar, İstanbul il kongremiz hakkında tedbir kararı verilmişti. Oradaki karar hukuksuz olmakla birlikte hâlâ devam ettiği için biz İstanbul kurultay delegelerimizi dahil etmedik. Ancak 170 delegemiz irade beyanlarını göstermiştir ve 830’a 170’i ekleyebiliriz.

Yani şu an olağanüstü kurultay talep eden 37. kurultay delegelerimizden bin delegemiz var. Bin delegemiz duruma müdahale etmiştir. Partimizin saray eliyle yargısal operasyonlarla kurultaysız bırakılıp felç edilmesine ve karmaşanın içerisine sürüklenmesine “dur” demiştir.

Herkes bilmelidir ki CHP’nin sahibi millettir, kurultaydır, üyelerimiz ve kurultay delegelerimizdir. Herkesin kurultay delegelerimize kulak vermesi gereklidir.

Tüzük hükümleri açıktır. 48. maddede yazar: Delegelerin salt çoğunluğundan bir fazlası talepte bulunursa Genel Başkan olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır. Seçenekli bir durum söz konusu değildir. 45 gün içinde kurultayı toplamak zorundadır.

Elbette bundan sonra çeşitli tartışmalar yürütülecek. Bunlardan en bilineni, tedbirle gelindiği için olağanüstü kurultay yapılamaz gerekçesidir. Bunun hiçbir hukuki altyapısı yoktur. Herkes kararı iyi okusun. Kararın hiçbir yerinde, tedbirle gelindiği için olağanüstü kurultay yapılmadığı ya da aslında yapılması gerekenin olağanüstü kurultay olduğu yazmamaktadır.

Mahkeme kararına baktığınızda, 38. kurultaya bakıldığında kabul edilmediği, 37. kurultaydaki başkanın YSK’yı tedbiren kurultay yapmak üzere görevlendirdiği görülmektedir.

"Tedbir kararı kurultaya engel değildir"

Tedbir kararı kurultaya engel değildir. Tam tersine, yapmazsanız Siyasi Partiler Kanunu gereğince, 6 yıllık süre dolduğu için 20 Temmuz itibarıyla CHP’nin seçime girememe tehlikesi bulunmaktadır.

Dolayısıyla buradaki herhangi bir gerekçenin kanunun üstüne çıkamayacağını öngörüyorsak ki öyledir, o halde CHP’ye bu kötülüğü yapamayız. Milyonları seçimde partisiz bırakamayız.

Demokrasinin gereği budur. Tabanımızın, milletimizin talebi budur. İkincisi, yapamıyoruz demek bir kaçıştır. Eğer bir samimiyet varsa ki ben bunun olması gerektiğine inanıyor ve düşünmek istiyorum, o hâlde yol bellidir.

Başvuru dilekçemizi alır, gerekli yazıyı yazar ve Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvururlar. Nihayetinde Anayasamıza göre Türkiye’de seçimlerin denetimi YSK eliyle yapılır ve YSK, ilçe seçim kurulları ve yüksek seçim kurulu marifetiyle denetler.

O hâlde Çankaya İlçe Seçim Kurulunun vereceği kararı görmek gerekir. Bu vebadan kurtulmanın en kolay ve onurlu yolu, bu başvurumuzu ivedilikle ilçe seçim kuruluna götürüp süreci başlatmaktır. Ondan sonrası seçim yargısının işidir.

Ama bugünden kurultay yapmamak için bin bir bahane üretilmektedir. Her şeyi yapabiliyorsun ama kurultaya gelince yapamıyorsun. Oysa tek yapman gereken bu. Çünkü tedbirle geldin.

"9 arkadaşımızın CHP üyeliği düşürülmüş"

Bakınız, ikinci husus: Bunu üzüntüyle öğrendik ki 9 arkadaşımızın CHP üyeliği Yargıtay tarafından düşürülmüş. Bir defa bu olağan bir durum değil, böyle bir şey olamaz, böyle bir şey olmamıştır. Kurultay yapamıyoruz diyenler, tüzükten kaynaklanan her yetkiyi kullanıyorlar. Olmayan yetkileri kullanıyorlar. Bunlardan biri de milletvekillerinin disipline sevkidir. Parti Meclisi sadece vekilleri sevk edebilir.

"Burada karar verecek olan YSK'dır"

Usul şudur: PM’ye gidecek, karar verecek. Kararı YSK verir. Dosyayı açacak, süresinde çağırıp ifadesini alacak kişinin buna göre karar verecek. Türkiye’de Yargıtay neyse, partide de YSK odur. Her şey tedbirle. Başına gelmeye çalışıyorsunuz, yönetmeye çalışıyorsunuz ama kurultaya gelince 'iş tedbirle, geldik yapamayız' deniyor. Bu kaçak dövüşmektir. Bir parti, MYK kendi tüzüğünü çiğneyerek YSK kararını beklemeden direkt sonuç doğurmasına yol açmıştır.

Bunlar bir çırpıda olacaksa savunma hakkı nerede kaldı? Hani adalet yürüyüşü yapmıştık hep birlikte? Bu kadar kanun bilmezseniz bu partiyi nereye götüreceksiniz? Partiyi uçuruma sürüklüyorsunuz."

İl başkanlarından açıklama

74 il başkanı adına açıklama yapan Eskişehir CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise şunları söyledi:

"Bu partinin temelinde ilk kurultayımız olarak kabul ettiğimiz Sivas Kongresi vardır. Bu oyunu bozmanın tek yolu kurultayımızın bir an önce toplanmasıdır. Bugün 81 il örgütünün iradesiyle topladığımız imzaları muhataplarına teslim etmiş bulunuyoruz. 833 ıslak imzalı başvurumuzu ve 171 İstanbul delegesinin iradesiyle birlikte binin üzerinde imzayı teslim ettik. Bu imzaları yalnızca kurultay delegelerimiz adına değil, partimize karşı yapılan bu müdahaleye karşı duran on milyonlar adına yapıyoruz.

"10 gün içinde kurultay kararı açıklanmalı"

32 kamu hukukçusunun yayınladığı açıklamayı da genel merkezimize teslim ettik. Tedbir kararının olağanüstü kurultaya etki etmeyeceğine yönelik hukuki tespiti de genel merkeze ilettik. Partimiz tarihi boyunca hedef alınmıştır, kapatılmıştır. Bugün de partimiz ve milletimiz darbeye teslim olmayacağıdır. Kurultay toplanmadığı takdirde seçime girilmesi riskli olacaktır. CHP'yi kimin yöneteceğine örgütü karar verecektir. Genel Başkanımız, kurultayımız tarafından 4 kez seçilen Özgür Özel'dir. Cumhurbaşkanı adayımız 15.5 milyon vatandaşımızın oyuyla Ekrem İmamoğlu'dur. Önce kurultay sonra iktidar. 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurularda bulunacağız."

Saat 14:00'te CHP MYK toplandı

Öte yandan saat: 14:00'te, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 5. kez MYK toplantısı için MYK üyeleri bir araya geldi. Bu toplantıda Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlarının ihraç edilip yerlerine yeni görevlendirmeler yapılabileceği belirtiliyor.

İstanbul için Gürsel Tekin, Ankara için eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, İzmir için ise Şakir Başak’ın ismi ön plana çıkıyor.

"Bin 900 imza dahi olsa hukuki koşullarda kurultay olamaz"

Ancak Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuşan genel merkez kaynakları, değil 900 bin 900 imza toplansa bile mevcut tedbir kararı çerçevesinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Olağanüstü kurultay yapılsa bile yeni bir mutlak butlan durumu ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor. Kaynaklar, olağan kurultay takvimi için çalışacak hukukçuların kısa sürede belirlenebileceğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun atama yapabileceği belirtiliyor

Kurultay takviminin 6 aydan oluşabileceği belirtildi. Genel merkez kaynakları görevden düşürülen grup başkan vekillerinin de ilk dönem seçildiğini ikinci dönem Özel’in görev sürelerini uzatarak atama yaptığını kaydetti. Genel merkez kaynakları, bu nedenle boşalan 2 koltuk için Kılıçdaroğlu’nun atama yapabileceğini söyledi.

Kaynaklar Özgür Özel’in grup başkanı seçildiği toplantı içinse toplantının içerikle birlikte üç gün öncesinden duyurulması şartının yerine getirilmediğini belirterek seçimin usulsüz olduğu vurguladı.

Ancak daha önce grup başkanlığının düşürülmesi için Meclis Başkanlığına yapılan başvurudan “CHP’nin iç işleri” yanıtı alınmıştı. Bu kapsamda yeni bir başvuru yapılabileceği belirtiliyor.