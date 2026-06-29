CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhittin Böcek’in iddialarını yalanladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, 2024 yerel seçimleri sürecinde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve adaylıkların belirlenmesi konusunda bazı güvenceler aldığını öne sürdü.

Böcek'in iddiasına Ümit Uysal'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, "Para verdiğim, para vereceğim ve birtakım pazarlıkların içinde olduğum yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Uysal, 1992 yılında CHP'nin kurucuları arasında yer aldığını, 1996'da İl Gençlik Kolu Başkanı, 2001'de ise İl Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Siyasi hayatım boyunca hiçbir makamı, görevi veya adaylığı para karşılığı elde edilebilecek bir konum olarak görmedim" ifadelerini kullandı.

Uysal, Böcek'in beyanını "yanlış bir duyuma dayalı, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan" sözler olarak nitelendirerek, iddiaları basında ve sosyal medyada yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.