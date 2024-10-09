CHP'li Nurten Yontar kanser olduğunu açıklayıp Meclis'te peruğunu çıkardı: Vekiller ayakta alkışladı

TBMM, 8 Ekim'de İsrail gündemiyle toplandı. Meclis, kapalı oturumun ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

CHP'li Yontar kürsüdeki konuşmasında meme kanserine dikkat çekti

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, gündem dışı söz alarak meme kanserinde erken teşhisin önemi için belirlenen 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na ilişkin konuştu.

Yontar, Sağlık Bakanlığı'nın, yerel yönetimler, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kadınların meme kanseri konusunda farkındalığının arttırılması gerektiğini söyledi.

Yontar, "Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı ergenlikten itibaren yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmelidir. HPV aşısını rutin olarak uygulayan ülkelerde yapılan araştırmalarda bu kanserden yüzde 80 korunduluğunu göstermiştir. Rahim kanserine yakalanmamak için HPV aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'ndan karşılanması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kanser olduğunu açıkladı, peruğunu çıkardı, vekiller ayakta alkışladı

Yontar, kendisinin de meme kanseri olduğunu, tedavisinin devam ettiğini belirterek, kafasındaki peruğu çıkardı. Milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı.