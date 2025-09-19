  1. Ekonomim
  CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, olağanüstü kurultayda liste çıkarmayacaklarını açıkladı
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, olağanüstü kurultayda liste çıkarmayacaklarını açıkladı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekibinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin 21 Eylül'de gerçekleştireceği Olağanüstü Kurultay'da aday olmayacağını ve liste çıkarmayacaklarını açıkladı.

CHP, 21 Eylül Pazar günü 22. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirecek. 

Kurultay öncesi bir açıklama yapan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Kurultay'da aday olmayacağını ve liste çıkarmayacaklarını bildirdi.

Salıcı, X hesabından yaptığı açıklamada, almış olduğu kararın partiyi "şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma iradesi" olduğunu vurguladı. 

Salıcı, "Partimizin bölünmesi beklentisiyle ellerini ovuşturanlar, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.

"CHP rüşvet ve yolsuzluk iddialarından arınacak güçte"

Salıcı'nın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı’nda başını çekeceğim, içinde yer alacağım hiçbir liste hazırlığımız olmayacaktır. Almış olduğum bu karar ne bir vazgeçiş ne kabulleniştir.

Bu, Partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma iradesidir. Partimiz bir yönetim kriziyle karşı karşıya bırakılmış, yargı müdahalelerine açık hale getirilmiştir.

Her şeye rağmen, başımıza gelen her türlü badireyi Partimizin bütünlüğü içinde ve kararlılıkla aşacağımıza inancım tamdır. Partimizin bölünmesi beklentisiyle ellerini ovuşturanlar, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından arınacak güçtedir. 'Temiz siyaset, temiz parti, temiz toplum' sloganımız duvarlarımızdan silinmemiştir. Bizim aidiyetimiz Partimizin tarihine, değerlerine, geleneğine ve geleceğinedir."

Gaye Usluer de açıklamayı alıntıladı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Oğuz Kaan Salıcı'nın Parti Meclisi (PM) aday listesinde yer alan Gaye Usluer de X hesabından Salıcı'nın açıklamasını alıntıladı.

Usluer paylaşımında, Salıcı'nın açıklamasında yer alan "Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından arınacak güçtedir. 'Temiz siyaset, temiz parti, temiz toplum' sloganımız duvarlarımızdan silinmemiştir. Bizim aidiyetimiz Partimizin tarihine, değerlerine, geleneğine ve geleceğinedir" ifadelerini yazdı.

