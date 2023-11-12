CHP'li Özel'den Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi açıklamasına ilk yorum: Geçit vermeyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'a yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan dönüşü uçakta yüksek yargıdaki krize ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendiren Özel, "AYM’ye bireysel başvurunun önünü tıkayan ya da kararların uygulanma zorunluluğunu ortadan kaldıran anayasa değişikliğine geçit vermeyiz" dedi.

Özel'in konuya ilşikin açıklamaları şöyle:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta tamamen saçmalamış. Bir kez AYM’nin yetkisini yasa çıkararak sınırlayamazsınız. Lafı Anayasa değişikliğine getirmeye çalışıyor. Ama onlarda Anayasa’yı değiştirecek çoğunluk yok. Bizde de Erdoğan’la birlikte oturup AYM’ye bireysel başvurunun önünü tıkayan ya da AYM kararlarının uygulanma zorunluluğunu ortadan kaldıracak bir Anayasa değişikliğine ya da AYM’yi zayıflatacak bir Anayasa değişikliğine geçit verecek göz yok.

CHP’nin en ufak bir esnemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Özel, "Anayasal tek adamların yetkilerini sınırlarlar ama bizim başımızdaki tek adam yetkilerini sınırlayan herkesi düşman ilan ediyor. AYM üyelerinin yedisini Erdoğan atadı, üçü de Meclis'ten AK Parti’nin çoğunluk oylarıyla seçti" ifadelerini kullandı.

"Düpedüz sivil darbedir"

CHP lideri, Erdoğan'ın Anayasa'yı tanımadığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte bu ülkenin adına demokrasi demezler. Yapmaya çalıştığı Anayasa'yı ortadan kaldırmak için darbe girişimidir. Eğer topla, tüfekle yapılıyorsa askeri darbedir, bu da düpedüz sivil darbedir" dedi.

Erdoğan'ın kriz çıkarıp fırsat yaratmaya çalıştığını öne süren Özel, şöyle konuştu: "Meclis’te direniyoruz, sokaklarda, meydanlarda direneceğiz. Aklını başına alsın. Biz buradayız, diri bir muhalefetle dimdik karşısındayız. Ayağını denk alsın. Erdoğan'ın bu milletin üstene kapadığı zincirleri birer birer kıracağız. Sokakları özgürleştireceğiz."