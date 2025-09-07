CHP'li Özgür Çelik: CHP üyelerinin il binasına gelmesi suç değildir

  1. Ekonomim
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına karar verdiği Özgür Çelik, "CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir" mesajını paylaştı.

İstanbul Valiliği 6 ilçede miting, toplantı ve gösteri yasağı getirirken, CHP İstanbul İl Başkanlığının etrafı polis ekipleri tarafından çevrildi.

Özgür Çelik, başkanlık binasından fotoğraf paylaşarak, "CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız." mesajını aktardı.

Çelik, İl Başkanlığına giriş çıkışların engellenmesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul İl binamız halkın evidir. CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir. Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur."

