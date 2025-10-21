CHP'li Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'un fezleke dosyası Ankara'ya gönderildi

CHP’li Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında fezleke hazırlanması için dosya Ankara’ya gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında CHP milletvekilleri Karabat ve Bulut hakkında rüşvet iddiasına ilişkin soruşturma dosyasını, fezleke hazırlanması amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Ne oldu?

Aziz İhsan Aktaş'ın katıldığı bazı ihaleler gerekçe gösterilerek düzenlenen bir dizi operasyon kapsamında yaklaşık 10 aydır süren soruşturma dün tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, “Seyhan Belediyesi'nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Oya Tekin’ in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği” iddia edildi.

İddianamede CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat hakkında ise “2024 yılı yerel seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerinden 'seçim için destek' adı altında para toplayan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiği" iddiası yer aldı.

Dünkü iddianamede konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Seyhan Belediyesi'nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya TEKİN ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin BULUT'a, Oya TEKİN'in eşi Celal TEKİN aracılığıyla 1.000.000 dolar verdiği,

2024 yılı yerel seçimlerinden önce Ekrem İMAMOĞLU'nun verdiği talimat üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerden 'seçim için destek' adı altında para toplayan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür KARABAT a 5.000.000 lira rüşvet verdiği tespit edilmiştir.”