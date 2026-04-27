CHP'li Özlale’den maden işçileri için TBMM’ye araştırma önergesi

CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı Ümit Özlale, Doruk Madencilik işçilerinin uzun süredir ödenmeyen ücret ve tazminat alacakları, ücretsiz izne zorlanmaları ve sendikal baskılar nedeniyle yaşadığı hak ihlallerinin araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi sundu.

Önergenin gerekçesinde, Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek haklarını arayan ve açlık grevine kadar varan bir direniş sürdüren işçilerin mücadelesine işaret edilerek, işçilerin alacaklarının yalnızca bir kısmına yönelik açıklamaların sorunu çözmediği, buna rağmen direnişin polis müdahaleleri ve gözaltılarla karşılaştığı kaydedildi.

Özlale, Doruk Madencilik’te yaşananların sadece bir işyeri sorunu olmadığını belirterek, özel sektör madenciliğinde yaygınlaşan güvencesiz çalışma, ücretlerin ödenmemesi ve sendikal örgütlenmenin engellenmesi gibi yapısal sorunlara değindi.

Önergede, işçilerin aylarca ücret alamadığı, ücretsiz izne zorlandığı, işten çıkarılanların kıdem ve ihbar tazminatlarına erişemediği ve dava kazanmalarına rağmen alacaklarını tahsil edemedikleri ifade edildi.

Madencilik sektöründe özellikle özelleştirme, rödovans sistemi ve şirket devirleri sonrası oluşan yeni yapının, işçi haklarını korumakta yetersiz kaldığına dikkat çekilen önergede, kamu denetim mekanizmalarının etkinliğinin de sorgulanması gerektiği vurgulandı.

Özlale, önergesiyle Doruk Madencilik işçilerinin yaşadığı hak ihlallerinin tüm yönleriyle araştırılmasını, sorumluların tespit edilmesini ve benzer mağduriyetlerin önlenmesine yönelik yasal ve idari düzenlemelerin belirlenmesini talep etti.