CHP'li Öztürkmen'den ihraç açıklaması: Kimsenin gücü yetmez

CHP Sözcüsü Zeynel Emre "Yargı mutlak butlan kararı verirse saygı duyulmalıdır" açıklaması yapan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkme'in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini Parti Meclisi'nin gündemine alacaklarını açıklamıştı. CHP'li Öztürkmen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öztürkmen, 12 saniyelik sözlerinin çarpıtılarak bağlamından koparıldığını savunarak şunları kaydetti:

"Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceğim yönündeki kararı az önce öğrendim. Bugün Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümünün aydınlatılması için düzenlediğim basın toplantısının bitiminde, bir muhabir mutlak butlan tartışmasıyla ilgili görüşlerimi sordu. Soru üzerine, 'Butlan konusu benim ya da arkadaşlarımın konusu değildir, yargının konusudur' ifadelerini kullandım. Konuyu bu kadarla kapatmak için, yargı ne karar verirse devleti kuran bir parti olarak saygı duyulması gerektiğini söyledim. Yani ben butlan süreciyle ilgili bir basın toplantısı düzenlemedim.

"Sanki butlan için toplantı düzenlemişim gibi yansıtıldı"

Toplam 12 saniyelik bu sözlerim çarpıtılarak bağlamından uzaklaştırıldı ve sosyal medyada şahsıma karşı kampanyaya çevrildi. Sanki butlan için basın toplantısı düzenlemişim gibi yansıtıldı. Parti Sözcümüz Sayın Zeynel Emre, ihraç talebine gerekçe olarak mutlak butlan konusundaki bu bir cümlelik yanıtımı gösterdi.Partimizle ilgili bir konuyu basın önünde tartıştırmamak için kurduğum bu cümlenin disiplin gerekçesi yapılamayacağı kesindir. Partimizin yetkili kurullarının sağduyulu davranacağı, hem hukuk hem de parti hukuku açısından bu ihraç talebini reddedeceği muhakkaktır.

"40 yıllık bir mücadeleden geliyorum"

Ben bu partinin neferiyim. CHP’liyim. Gençlik kollarından beri buradayım. 40 yıllık bir mücadeleden geliyorum. Beni partimden koparmaya kimsenin gücü yetmez. Üstelik partiyi birleştirmek yerine daha fazla ayrıştırmak ancak CHP düşmanlarına hizmet eder. Ben ölene kadar CHP’de kalacağım. Tüm gücümle bu çatı altında mücadeleye devam edeceğim."