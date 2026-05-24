CHP'li Polat'tan ihraç sinyali: Kemal Bey'e hain diyenlerin ilişiği kesilir

Butlan kararına tepki gösteren bazı CHP'li vekiller ve partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi önünde partililere seslendiği konuşma sırasında ise 'Hain Kemal' sloganları atılması dikkat çekmişti.

Mahir Polat: Parti ile ilişikleri kesilir

Özgür Özel'in boşalttığı CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelip gelmeyeceğine ilişkin konuşan Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'nun bugün Genel Merkez binasına gelmeyeceğini, parti içerisinde disipline gönderilecek ve ihraç edilecek isimlerin olduğunu söyledi. Polat 'Hain Kemal' diyenlerin parti ile ilişiklerinin kesileceğini söyledi. Polat ""Kemal Bey bugün genel merkeze gitmez. Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir." dedi.