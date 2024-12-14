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CHP'li Sarıgül'den asgari ücret çıkışı

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, asgari ücretin 30 bin lira olması talebini dile getirdi

Haber Merkezi
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CHP'li Sarıgül'den asgari ücret çıkışı
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, parti olarak asgari ücretin 30 bin lira olmasını talep ettiklerini bildirdi. Sarıgül, Meclis'teki basın toplantısında, Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Bu görüşmelerin son derece önemli olduğunu, bir ülkeyi yönetenlerin bütçesine bakarak neye hizmet ettiğinin anlaşılabileceğini ifade eden Sarıgül, "Bu bütçe pahalılık altında ezilenlerin değil, bir eli yağda bir eli balda yaşayanların bütçesidir. 22 yıldır ülkeyi yönetenlerin sabır isteme hakları olamaz." diye konuştu.

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik sürecin başladığını hatırlatan Sarıgül, parti olarak asgari ücretin 30 bin lira olmasını talep ettiklerini bildirdi.

Asgari ücretin alım gücünün korunmasının önemine dikkati çeken Sarıgül, "Asgari ücretin üç ayda bir güncellenmesi lazım, normal ücret haline gelmesi mutlaka engellenmelidir." dedi.

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