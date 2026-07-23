CHP'li Seyit Torun yeni partiye katılacağını açıkladı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Siz, CHP'de mi kalacaksınız, yeni partiye bir geçiş söz konusu olacak mı?" sorusunu yanıt verdi.

Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Biz zaten bu mücadelenin başından beri varız. Elbette ki yeni hareketin yanında olacağız. Bu mesele memleket meselesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi mesele vatansa gerisi teferruattır. Şu anda AKP yargısının verdiği kararla, mutlak butlanla ortaya koyulan irade ne partililerin iradesidir ne halkın iradesidir. Biz halkımızdan aldığımız güçle milletimizden aldığımız güçle devam edeceğiz."