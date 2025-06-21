CHP'li Tanal'dan Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki: CMK'ya aykırıdır

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit içerikli sözleri iddiasıyla gözaltına alınmasına CHP’li Mahmut Tanal’dan tepki geldi.

"Bu gözaltı, CMK’ya aykırıdır!"

Aynı zamanda avukat olan Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Gazeteci Fatih Altaylı’nın güneş battıktan sonra, karanlık çöker çökmez gözaltına alınması, ne hukuka ne de vicdana sığar!

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) açık hükümlerine göre, ifade vermesi istenen bir kişi, önce usulüne uygun olarak çağrılır.

Çağrıya uymayan olursa, ancak o zaman zorla getirme gündeme gelir.

Fatih Altaylı ne kaçak, ne firari, ne de ifade vermekten kaçan biri!

Peki neden gece?

Neden alelacele?

Neden gündüz değil?

Çünkü amaç hukuku uygulamak değil, korku yaratmaktır.

Bu işlem makul değil, siyasidir.

Bu ülkede artık mahkemeler gündüz çalışmıyor mu?

Yargı, hukuku değil, iktidarın hırsını yerine getirmek için mi kullanılıyor!

Bu gözaltı, CMK’ya aykırıdır!

Bu gözaltı, demokratik bir hukuk devletinde kabul edilemez.

Derhal serbest bırakılmalı, yargı üzerindeki siyasi gölge kaldırılmalıdır.

Bu millet susturulamaz, bu karanlık dayatmalara boyun eğmeyeceğiz.”