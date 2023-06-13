CHP'li Tarhan: Sığınmacılar nedeniyle Schengen verilmiyor

ANKARA (EKONOMİ) CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Schengen vize başvurularında ret oranının yüzde 50’ye ulaştığını belirterek, tur şirketlerinin ve dış ticaret firmalarının zarara uğradığını, eğitim ve sağlık hizmetleri için Avrupa’ya gitmesi gereken vatandaşlarımızın mağdur olduğunu belirtti.

Tarhan, “Yeni Dışişleri Bakanımızın gündeminde, vatandaşlık verilen sığınmacılar yüzünden vize alamayan Türk vatandaşları var mı?” diye sordu. Schengen vize krizinin siyasi bir kriz olduğunu ifade eden Tarhan, sorunun çözümünün de siyasetle olacağını belirtti. Tarhan, “Kontrolsüz biçimde ülke sınırlarımıza girerek, Avrupa Birliği ülkelerine iltica etmek isteyen sığınmacılara, Türk vatandaşlığı verilmesi yeni bir kriz yarattı.” dedi.

CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tarhan’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Türkiye’nin ihracatının yüzde 40’ı Avrupa ülkelerine yapılıyor. İhracatı belli seviyede olan iş insanları yeşil pasaport alabiliyor, ancak kotayı dolduramamış olan iş insanlarının, ikili görüşmeler ve anlaşmalar yapmak, fuar organizasyonlarına katılmak için Avrupa’ya giderken Schengen vize başvurusu yapması gerekiyor. Şimdiye kadar yaptıkları masraflar, sırf vize sorunu nedeniyle boşa gitti. Bu durum yatırımcımızın, sanayicimizin zarar etmesine ve itibarının zedelenmesine neden oldu.

Keza tur şirketlerinin iş hacimlerinin de yüzde 80 düştüğü görülüyor. Avrupa’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız da mağdur oluyor. Eğitim ve sağlık hizmetleri nedeniyle Avrupa’ya giden vatandaşlarımızın eğitimleri yarıda kaldığı gibi, sağlık ihtiyaçları da aksıyor. Dışişleri Bakanlığı neyi bekliyor, anlamak mümkün değil. Konuyla ilgili çözüm sunmaları gerekiyor. ‘ İtibardan tasarruf olmaz’ diyorlardı. İtibar, har vurup harman savurmakla olmuyor, bir ülkenin itibarı pasaportuyla belli olur. Şimdiye kadar yüzde 10 civarında olan Schengen vize ret oranı yüzde 50’ye ulaşıyorsa, itibarınızın ne durumda olduğu buradan anlaşılıyor.”