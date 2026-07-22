CHP'li Taşkın açıkladı: Yeni Parti'ye geçecek milletvekili sayısı 94'e ulaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İlke TV’de yaptığı açıklamalarda Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni partiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taşkın, “Arkadaşlarımızla yaptığımız tespitlere göre şu ana kadar 94 kişiye ulaşılmış durumda” dedi.

Partinin ismine ilişkin de Taşkın, “Yeni Parti ismi kamuoyunda yer ettiği için büyük olasılıkla o isimle devam edilecek gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

CHP beşinci parti olacak

CHP'nin şu anda Meclis'teki sandalye sayısı 135. Taşkın'ın ifade ettiği gibi 94 milletvekilinin Özel liderliğinde kurulacak yeni partiye geçmesi halinde CHP'nin sandalye sayısı 41'e düşecek. CHP; AK Parti, Özel'in kuracağı yeni parti, DEM Parti ve MHP'nin ardından sandalye dağılımında Meclis'te beşinci sırada yer alacak.