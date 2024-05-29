CHP’li Türker Ateş: İnternet hızında Kongo bizi geçti

ANKARA (EKONOMİ)- CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Türkiye’nin dünyanın en yavaş internetlerinden birini kullandığına işaret ederken, “Sabit internette 41,5 Mbps hız ile dünya 113’üncüsüyüz. Üstelik listede geriliyoruz. Son olarak üç sıra düşerek Burkino Faso, Şeyseller ve Kongo’nun bile gerisinde kaldık. Teknolojik ilerlemenin hızlı olduğu dünya ile aramızda dijital uçurum oluştu.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na yaptığı sunumuna işaret eden Ateş, “Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğunun son üç yılda 4,5 kat artarak 562 bin kilometreye ulaşmasıyla övünüyor. Ancak fiber yatırımlar ülkemizde iktidarın başarısızlığının hikayesidir. Bu yatırımların yetersizliğini internet hızımız net biçimde ortaya koymaktadır. Dünyada internet hızlarının ölçüldüğü SpeedTest Global Index verilerine göre; Nisan 2024 itibarıyla Türkiye, sabit (ADSL ya da fiber) internette 181 ülke arasında 113’üncü ve mobil internette 144 ülke arasında 71’inci sırada yer aldı. Sabit internette bir üst sıramızda Kongo var. Singapur 284,1 Mbps ile dünya birincisi ve Türkiye, Singapur’un ancak yüzde 15’i kadar internet hızına sahip. Mobilde ise 40,4 Mbps hızda ortalama internetimiz ve lider ülke Katar’ın sadece yüzde 13’ü kadar hıza sahibiz.” şeklinde konuştu.

Dünya ortalamasının yarısına sahibiz

Dijital ekonominin güçlü fiber altyapıdan geçerken Türkiye’nin dünyadaki ortalama internet hızının bile oldukça gerisinde olduğunu vurgulayan CHP’li Ateş, “Nisan 2024 itibarıyla dünyada ortalama sabit internet hızı 93,7 Mbps iken Türkiye’deki internet hızı, bu rakamın yarısının da altında gerçekleşti; 41,5 Mbps oldu. Mobilde ise dünya ortalaması 52,9 Mbps iken Türkiye’de 40,4 Mbps olarak ölçüldü.” diye konuştu.

Büyükşehirlerde ölçülen ortalama internet hızının da ülke ortalamamızın çok ilerisinde olmadığına değinen Ateş, şunları söyledi: “Nisan’da İstanbul, Ankara ve İzmir için sabit internet hızları sırasıyla 47,8 Mbps, 42,8 Mbps ve 41,2 Mbps; mobil internet hızları da 38,5 Mbps, 33,6 Mbps ve 37,9 Mbps oldu. Bakan Uraloğlu’nun sabit internette abonelerin yüzde 78’inin 16 Mbps ve üzerinde hızda hizmet aldığını açıklaması da hayret vericidir. Dijital çağın oyuncusu olma şansını kaçırdık. Türkiye’nin dünyaya kıyasla da kendi içinde dijital uçuruma düşmüş durumda dijital teknolojilere erişim ve kullanımında eşitsizlik çok büyük.”