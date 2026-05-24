CHP'li üç milletvekilinden ortak açıklama: En kısa zamanda Kurultay'a gidilmeli

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve İstanbul Milletvekili Engin Altay partilerinin en kısa zamanda Kurultay'a gitmesi için çağrı yaparak "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Üç milletvekili sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, CHP Genel Merkezi önündeki polis ablukasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

CHP Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesinin doğru olmadığını kaydeden milletvekilleri, "Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir" ifadelerini kullandı.

Üç milletvekilinin ortak açıklaması şöyle:

"Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır. Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralamaktadır. Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir."

İki isim Kılıçdaroğlu'na yakın

Ali Öztunç ve Gürsel Erol, mahkemenin mutlak butlan kararından önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabındaki videoyu paylaşan 19 CHP milletvekili arasında bulunuyor.

Engin Altay ise Özgür Özel yönetimini destekleyen vekiller arasında yer alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Emniyet'e başvurmuştu. Genel Merkez'in önünde gerginlik sürüyor.