  3. CHP'li Ulaş Karasu'dan Abdullah Güler'e: Senin ucuz tehditlerlerin bize sökmez
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerine ilişkin " Genel Başkanımıza laf atacağına, söylediklerinden az ders al da Sivas’a hizmet getir! Aynaya baksan, Sivas’a yıllardır ihanet eden beceriksizliklerinizi bir bir göreceksin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Bey, Sivas’a yeni geldin tanıma aşamasındasın! Abdullah Güler, Genel Başkanımıza laf atacağına, söylediklerinden az ders al da Sivas’a hizmet getir! Aynaya baksan, Sivas’a yıllardır ihanet eden beceriksizliklerinizi bir bir göreceksin. Adı 'Hızlı' kendi yavaş tren 3 saat 20 dakikada gelmiyor mu? 2 yılda iki kez rayların altı boşalmadı mı, iklim mi değişti de yeniden milyarlarca liralık ihaleye çıktınız? Bu ucuz polemikler, halkın derdine derman olmaz! CHP Genel Başkanının adını ağzına alırken bir değil, bin kez düşüneceksin! Senin ucuz tehditlerlerin bize sökmez!"

