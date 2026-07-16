CHP'li Umut Akdoğan'dan 'Yeni Parti' iddialarına yanıt

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Yeni Parti" adıyla yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu ve kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta verileceği yönündeki iddialarının ardından, adı geçen isimlerden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden iddialara yanıt veren Akdoğan, değişim kurultayından bu yana kendi isteğiyle görev almadığını hatırlattı.

"Genel başkanımıza ifade etmiştim"

Akdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim kurultayından sonra kendi isteğimle hiçbir kurulda ve TBMM‘de görev almadım. Yeni kurulacak partide de herhangi bir yönetici görevi almak istemediğimi genel başkanımıza bir vesileyle ifade etmiştim. Sokakta bize gösterilen ilgi ve sevgi bizlere yeter."

Ne olmuştu?

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'deki gelişmelere ilişkin yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in aklından geçen ve en çok üzerinde durulan ismin "Yeni Parti" olduğunu ileri sürmüştü. Partinin kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta sunulacağını iddia eden Saymaz; Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer’in bu yeni yapıda görev almayacağını belirtmişti.