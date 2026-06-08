CHP'li vekil Faik Öztrak: Kendini grup başkanı seçtirmek, genel başkan olmadığını kabul etmektir

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi 21 Mayıs’ta Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nı iptal etmişti.

Özel "tedbiren" görevden uzaklaştırılmış, yerine önceki başkan Kemal Kılıçdaroğlu gelmişti. 23 Mayıs’ta Özel, 95 milletvekilinin oyuyla grup başkanı seçilmişti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Meclis’teki basın toplantısında "mutlak butlan" kararının ardından konuştu.

Öztrak son yerel seçimlerde CHP’nin birinci parti olmasına rağmen parti yönetiminin hemen erken seçim istemek yerine iktidarla normalleşme süreci başlattığını, partinin kötü yönetildiğini ve kırgınlaştırıldığını öne sürdü.

Partinin laf oyunlarıyla değil şeffaflıkla, hesap vererek yönetilmesi gerektiğini belirten Öztrak şöyle devam etti:

"CHP hiçbirimizin dükkanı değil"

"Bunu yapmamanın sonuçlarını Manavgat’ta, Uşak’ta gördük. Belediye başkanlarına önce sahip çıkıldı, sonra da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmek zorunda kaldı.

CHP hepimizin baba evidir ama hiçbirimizin babasının dükkanı değildir. Dönemin genel merkez (Özel) yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yla (Ekrem İmamoğlu) ilgili iddiaları reddetmeyi partimizin yegane gündemi haline getirdi. Halkımızın yoksulluğunu, işsizliğini, hayat pahalılığını, dışlanmışlığını ıskalamamıza sebep oldu.

"Daha fazla yargı müdahalesine yol açmamak"

Partimize daha fazla yargı müdahalesine yol açmamak, bir an evvel iktidar yürüyüşümüzü başlatmak için mevcut yönetimle birlikte sorunları kendi içimizde istişare ederek çözmemiz gerekir.

"Operasyon yapıldığına dair itirafları ne yapacağız?"

Mahkeme şöyle, önceki yönetim böyle” diyenlere de sorarlar, en yakınlarınızın kurultayda, delegenin iradesini satın almak için operasyon yapıldığına dair itiraflarını ne yapacağız?

İradesini fesada uğratmak için delegeye kamu gücü kullanılarak maddi menfaat sağlandığı, CHP’li belediyelerde iş vaadedildiği iddialarını nereye koyacağız? Mahkemece sabit görülen ‘seçim ve oylamalara hile karıştırıldığı’ hususunu yok mu sayacağız?

"Butlanda yargı müdahalesine açık hale getirenlerin hiç mi suçu yok?"

Butlanın başımıza gelmesinde, bu işlere bulaşarak partiyi yargı müdahalesine açık hale getirenlerin hiç mi suçu yok? Atatürk’ün partisinin kapatılacağı söylentilerine 'Hadi oradan' diyemeyip alternatif parti kurmaya çalışanların hiç mi sorumluluğu yok? Asırlık çınarımızı, babaevimizi böyle mi savunacağız?

"Genel başkan olmadığını kabul etmektir"

Makamlarından, ünvanlarından bir türlü vazgeçemeyenlerin şimdilerde de Meclis’te paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyorum.

Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, 'Tanımıyorum' dediğin butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir.

Vakit gördüğümüze, gözlerimizi yummadan aklıselimle davranma vaktidir. Bu çerçevede yarınki grup toplantımızın da partimizin birliğini, dirliğini sağlamakta bir milat olması gerektiği kanaatindeyim.

Mevzuat bellidir. Diyor ki, 'Grup başkanı, genel başkana (Kılıçdaroğlu) bağlı çalışır' Mevzuat buysa grup başkanı, genel başkanın söylediklerine uymak durumundadır."

“Kılıçdaroğlu’nun yapacağı grup toplantısına katılmayan milletvekilleri için bir ihraç listesi olacak mı?” sorusuna da Öztrak şöyle yanıt verdi:

“CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ne demek kurul toplantısına katılmamak? Böyle bir şey olmaz.”