CHP'li vekil Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırdı: Tüzük hükümleri uyarınca göreve iadesi gündemde

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün saat 11:00'de toplandı. Toplantıda, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 9 milletvekilinin tedbir kararına yaptığı itirazlar görüşüldü.

Buna göre ihracı istenen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı oy birliği ile kaldırıldı.

Tüzük hükümleri uyarınca göreve iadesi gündemde

CHP üyeliği askıya alındığı için TBMM'de grup başkanvekilliği düşürülen Günaydın'ın göreve iade olup olmayacağı konusunda Meclis İçtüzüğü'ne göre karar verileceği ifade ediliyor.

Ayrıca ihracı istenen diğer 8 milletvekili için yapılan itiraz reddedildi.

İhracı istenen milletvekilleri:

- Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer.

CHP Genel Merkezi'nin karara ilişkin yazısının TBMM Başkanlığı'na ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden de Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekili" unvanları silinmişti.