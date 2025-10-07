  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP’li vekil İnan Akgün Alp soru önergesini türküye dökerek seslendi
Takip Et

CHP’li vekil İnan Akgün Alp soru önergesini türküye dökerek seslendi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM’de sunduğu soru önergesini Âşık Maksut Feryadi’nin türküsüyle dile getirerek Taşdere köyünün yol sorununun çözülmesini istedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP’li vekil İnan Akgün Alp soru önergesini türküye dökerek seslendi
Takip Et

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bağlamasıyla yaptığı açıklamada Kars’ın kültürel mirasına sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, “Bugün Meclis’te gündem Kars’ın âşıklarıydı. Rahmetli büyük usta Âşık Şenliği rahmetle anıyor, tüm âşıklarımıza selam gönderiyorum. Yaşayan insan hazinelerimizden Âşık Feryadi’nin feryadını Meclis’te dile getirdik, köy yolunun yapılmasını talep ettik” dedi.

TBMM Genel Kurul konuşmasında ise iktidarı eleştiren Alp, “Kültür Bakanlığı Âşık Feryadi’ye ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ unvanı verdi ama siz hiçbir hazinenin kıymetini bilmediğiniz için Feryadi’nin kıymetini de bilmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Arpaçay ilçesine bağlı Taşdere ve Tepe köylerinin yollarının yapılması için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sunduğunu belirten Alp, konuşmasını bağlamasıyla seslendirdiği Âşık Feryadi’nin türküsüyle noktaladı:

“Sinemdedir beni derdin bağlarım,
Ben yaranı dizdi sarar bağlarım,
Ben gülüstü güler geceler bağlarım,
Benim neler çektiğimi bilmiyor…”

ABD Büyükelçiliği önünde ''İsrail'e Tam Ambargo'' eylemiABD Büyükelçiliği önünde ''İsrail'e Tam Ambargo'' eylemiGündem

 

Son dakika! Gazze müzakerelerine MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacakSon dakika! Gazze müzakerelerine MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacakGündem

 

Gündem
ABD Büyükelçiliği önünde ''İsrail'e Tam Ambargo'' eylemi
ABD Büyükelçiliği önünde ''İsrail'e Tam Ambargo'' eylemi
Son dakika! Gazze müzakerelerine MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacak
Son dakika! Gazze müzakerelerine MİT Başkanı Kalın da katılacak
Meclis'te ‘Apo’ sloganı atılması sonrası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden çağrı
Meclis'te ‘Apo’ sloganı atılması sonrası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden çağrı
Sumud Filosu'ndaki 15 Türk aktivist İstanbul'a ulaştı
Sumud Filosu'ndaki 15 Türk aktivist İstanbul'a ulaştı
Türkiye’den AİHM’e Selahattin Demirtaş talebi: Yeniden ele alınsın
Türkiye’den AİHM’e Selahattin Demirtaş talebi: Yeniden ele alınsın
Tanju Özcan'ın davasında Fatih Altaylı tanık olarak çağrıldı
Tanju Özcan'ın davasında Fatih Altaylı tanık olarak çağrıldı