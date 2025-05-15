  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li vekil Sevdan Erdan Kılıç 'öldü' haberlerini yalanladı
Takip Et

CHP'li vekil Sevdan Erdan Kılıç 'öldü' haberlerini yalanladı

CHP İzmir Milletvekili Sevdan Erdan Kılıç, bir haber sitesinde yer alan 'hayatını kaybettiği' yönündeki haberi yalanladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li vekil Sevdan Erdan Kılıç 'öldü' haberlerini yalanladı
Takip Et

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın hayatını kaybettiğine yönelik bir haber sitesinde haber yayımlandı.

Afyon merkezli yerel haber sitesindeki haberde CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'e ait olduğu ileri sürülen bir demece de yer verildi.

Haberin gündem olmasının ardından CHP'li Kılıç, sosyal medya hesabından açıklama yaparak haberi yalanladı.

Kılıç, açıklamasında "Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise "Sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var" dedi.

Kılıç'ın açıklamasının ardından haber siteden kaldırıldı.

Gündem
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü cayır cayır yandı!
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü cayır cayır yandı!
İstanbul barış müzakereleri | Rus heyeti Türkiye'ye geldi
İstanbul barış müzakereleri | Rus heyeti Türkiye'ye geldi
7.5 milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 102 şüpheli yakalandı
7.5 milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 102 şüpheli yakalandı
Sınava hazırlık desteği! Liselere yeni bir ders geldi
Sınava hazırlık desteği! Liselere yeni bir ders geldi
Çorum'da un fabrikasında patlama | 1 işçi hayatını kaybetti
Çorum'da un fabrikasında patlama | 1 işçi hayatını kaybetti
Fidan'dan Rutte'ye: Bütün bunları okuyarak şu an sizin işinizi yapıyorum
Fidan'dan Rutte'ye: Bütün bunları okuyarak şu an sizin işinizi yapıyorum