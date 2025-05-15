CHP'li vekil Sevdan Erdan Kılıç 'öldü' haberlerini yalanladı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın hayatını kaybettiğine yönelik bir haber sitesinde haber yayımlandı.

Afyon merkezli yerel haber sitesindeki haberde CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'e ait olduğu ileri sürülen bir demece de yer verildi.

Haberin gündem olmasının ardından CHP'li Kılıç, sosyal medya hesabından açıklama yaparak haberi yalanladı.

Kılıç, açıklamasında "Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise "Sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var" dedi.

Kılıç'ın açıklamasının ardından haber siteden kaldırıldı.