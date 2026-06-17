  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li vekil Veli Ağbaba'nın danışmanı gözaltına alındı
Takip Et

CHP'li vekil Veli Ağbaba'nın danışmanı gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının 2. dalga operasyonunda Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li vekil Veli Ağbaba'nın danışmanı gözaltına alındı
Takip Et

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seferihisar Beldiyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının 2. dalga operasyonunda Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturması kapsamında alınan MASAK raporunda danışman Özlem Akyılmaz’ın "rüşvet" olduğu değerlendirilen 500 bin TL’lik ödemeyi Veli Ağbaba’ya gönderdiği iddia edildi.

Seferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonu: 6 kişi gözaltındaSeferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonu: 6 kişi gözaltındaGündem
Olağanüstü kurultay hareketliliği: 900 delegenin imzası CHP Genel Merkezi'ndeCHP'de olağanüstü kurultay imzaları Kılıçdaroğlu'na sunuluyorGündem
CHP'de MYK beşinci kez toplanıyor: Yeni ihraçlar olacak mı?CHP'de MYK beşinci kez toplanıyor: Yeni ihraçlar olacak mı?Gündem
Yeni parti tartışmasında kritik Mansur Yavaş gelişmesiYeni parti tartışmasında kritik Mansur Yavaş gelişmesiGündem