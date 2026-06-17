CHP'li vekil Veli Ağbaba'nın danışmanı gözaltına alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının 2. dalga operasyonunda Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seferihisar Beldiyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının 2. dalga operasyonunda Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturması kapsamında alınan MASAK raporunda danışman Özlem Akyılmaz’ın "rüşvet" olduğu değerlendirilen 500 bin TL’lik ödemeyi Veli Ağbaba’ya gönderdiği iddia edildi.