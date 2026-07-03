CHP'li vekil Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde Ahmet Can Ağbaba'nın banka hesaplarına yüksek tutarlarda kaynağı belirlenemeyen para girişleri olduğu iddia edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, para transferlerinin kaynağı ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, söz konusu para hareketlerinin yolsuzluk iddiaları kapsamında değerlendirildiği, MASAK raporları ve diğer mali verilerin de dosyaya dahil edildiği öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, yeni gözaltı ve işlemlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.