CHP’li vekil Yıldız yanıtladı: Kılıçdaroğlu CHP'nin grup toplantısında konuşacak mı?

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını söyledi.

Hüseyin Yıldız, TBMM koridorunda CHP Grup Amiri Mustafa Biçer ile görüşerek yarınki grup toplantısı için katılımcı listesini ne zaman iletmeleri gerektiğini sordu.

Yıldız, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yarın gerçekleşmesi beklenen TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin sorusuna Yıldız, "Tabii konuşacak" yanıtını verdi.

Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin" ifadesini kullandı.

Özgür Özel açıklama yapacak

Özgür Özel, TBMM’de CHP Grup koridorunda saat 13:00’te açıklamalarda bulunacak. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği grup toplantısının gündeme gelmesi bekleniyor.