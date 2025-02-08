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CHP'li vekili şok eden talep: Kadınıma bir tokat bile atamıyorum, kadın hakları yasasını engelleyin

Şanlıurfa'da CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a bir vatandaş, "Kadınıma bir tokat bile atamıyorum" diyerek "Kadın hakları yasasını engelleyin" talebinde bulundu. Vatandaşın sözleri karşısında şaşkınlık yaşayan CHP'li Tanal ise "Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Sen niye ona tokat atacaksın?" diye tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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CHP'li vekili şok eden talep: Kadınıma bir tokat bile atamıyorum, kadın hakları yasasını engelleyin
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da katıldığı bir etkinliğin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Bu sırada Tanal'ın yanına gelen bir vatandaş, "Kadınıma bir tokat atamıyorum, kızıma bir şey söyleyemiyorum" dedi. Bunun üzerine Tanal, "İnsan hakkına aykırı değil mi? Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Peki sen niye yenge hanıma tokat atabileceksin?" diye sordu.

Vatandaş ise "Benim ailemdir. Haksız olduğu zaman onu terbiye edebilirim. Kızımı, bacımı terbiye edebilirim. Derdim, bu yasayı engelleyin, iptal edin, kadın hakları yasasını" diye konuştu. CHP'li Tanal da bunun üzerine "Ne yasası abi? Senin kadın dediğin, senin hayat arkadaşın değil mi? Senin sahip olduğun haklara onun da sahip olması gerekiyor" diyerek tepki gösterdi.

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