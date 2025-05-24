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CHP'li vekiller İstanbul'da köprüye İmamoğlu pankartı astı

İstanbul savcılığın Ekrem İmamoğlu'nun afiş ve görüntülerinin toplu ulaşım ve diğer panolardan kaldırılması talimatının ardından CHP Milletvekilleri, köprüye “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartı astı.

Haber Merkezi
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CHP'li vekiller İstanbul'da köprüye İmamoğlu pankartı astı
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İstanbul Başşsavcılığı'nın Emniyet'e yazdığı talimatta Ekrem İmamoğlu'nın afiş ve görüntülerinin kaldırılmasını istemişti.

Vekiller Boğaz Köprüsü'ne pankart astı

CHP'den karar tepki gecikmedi. CHP Milletvekilleri Boğaz Köprüsü'ne İmamoğlu pankartı astı.

"İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından CHP Milletvekillerinin Boğaziçi Köprüsü’ne “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartı asmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!" ifadelerini kullandı.

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