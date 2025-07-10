CHP'li vekillerden ortak açıklama: Bu kirli düzene teslim olmayacağız!

CHP'li milletvekilleri partilerine yönelik operasyonlar ve artan siyasi gerilime ilişkin bir yazı yayımladı. Milletvekillerinin tamamının imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, partiye dönük saldırıların aynı zamanda ülkenin demokrasi geleneği ve kazanımlarını da hedef aldığı vurgulandı.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AKP’nin 23 yıllık iktidarının politikaları sonucunda, derin bir ekonomik krizle birlikte, bugün Türkiye’de derin bir demokrasi krizi yaşanıyor.

Saray rejimi, 19 Mart darbesiyle, doğrudan yurttaşın seçme ve seçilme hakkına darbe yapmıştır! Bu darbe sadece belediye başkanlarımıza değil, o başkanları seçen milyonlarca yurttaşımızın iradesine, yani millet egemenliğine yapılmıştır.

Seçimle iktidarda kalmasının artık mümkün olmadığını, rıza üretemediğini anlayan Saray Rejimi, bu nedenle seçmenin iradesini yargıyı araçsallaştırarak yok sayıyor; anayasa ve yasalar çiğneniyor, seçilmiş belediye başkanları hukuksuz bir biçimde gözaltına alınıyor ve hukuki gerekçeler olmaksızın tutuklanıyor!

Bu saldırıların sadece Partimize yönelik değil, Cumhuriyet’imize, demokrasi geleneğimize ve kazanımlarımıza da yönelik olduğu ortadadır.

İktidarın laiklik karşıtı provokasyonlara ve Cumhuriyet’i darbe olarak niteleyen hadsizliklere yönelik sessizliği, bu durumun açık ikrarı niteliğindedir.

Saray rejiminin Partimizin ön seçimle belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayını ve seçilmiş belediye başkanlarını hukuksuz bir biçimde tutuklayarak ve Genel Başkanını tehdit ederek doğrudan hedef yapması, aslında, ülkemizi otoriter rejimden kurtararak demokratik rejime taşıyacak en güçlü kalenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu açık olarak göstermektedir.

Ne Cumhuriyetimiz ne Cumhuriyet Halk Partimiz masa başında kuruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Kuvayımilliye’nin devamı olarak kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisidir.

Bizler, bağımsızlığı karakterinin özü yapmış bir geleneğin temsilcileriyiz.

Cumhuriyet Halk Partisi, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini, laikliği, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini, sosyal devleti, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi ve insan onuruna uygun barışçıl ve hakça bir dünya düzeninin kurulmasını vazgeçilmez temel ilkeleri olarak kabul eder.

Saray rejimine karşı, Cumhuriyet Halk Partisi‘ne ve demokrasiye saldırılar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Grubu olarak dimdik ayaktayız, asla ödün vermeyeceğiz, geri adım atmayacağız; Genel Başkanımız Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan/tutuklanan seçilmiş tüm belediye başkanlarımızın yanındayız.

Bu kirli düzene teslim olmayacağız! Halkın iradesine en güçlü bir biçimde sahip çıkacağız. Demokrasiyi ve adaleti tüm kurum ve kurullarıyla birlikte mutlaka tesis edeceğiz.

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"

Hangi vekillerin ortak bildiride imzası var?

CHP TBMM Grubu Üyesi Milletvekillerinin ortak açıklamasına imza atan isimlerin şehirlerine göre düzenlenmiş listesi:

Adana

Ayhan Barut

Bilal Bilici

Burhanettin Bulut

Orhan Sümer

Müzeyyen Şevkin

Amasya

Reşat Karagöz

Ankara

Umut Akdoğan

Adnan Beker

Tekin Bingöl

Deniz Demir

Semra Dinçer

Murat Emir

Okan Konuralp

Gamze Taşcıer

Aliye Timisi Ersever

Aylin Yaman

Antalya

Cavit Arı

Aliye Coşar

Sururi Çorabatır

Mustafa Erdem

Aykut Kaya

Ardahan

Özgür Erdem İncesu

Artvin

Uğur Bayraktutan

Aydın

Süleyman Bülbül

Evrim Karakoz

Bülent Tezcan

Hüseyin Yıldız

Balıkesir

Ensar Aytekin

Serkan Sarı

Bartın

Aysu Bankoğlu

Bilecik

Yaşar Tüzün

Bolu

Türker Ateş

Burdur

İzzet Akbulut

Bursa

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Hasan Öztürk

Kayıhan Pala

Orhan Sarıbal

Çanakkale

Özgür Ceylan

İsmet Güneşhan

Çorum

Mehmet Tahtasız

Denizli

Şeref Arpacı

Gülizar Biçer Karaca

Diyarbakır

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Düzce

Talih Özcan

Edirne

Ahmet Baran Yazgan

Elazığ

Gürsel Erol

Erzincan

Mustafa Sarıgül

Eskişehir

İbrahim Arslan

Utku Çakırözer

Jale Nur Süllü

Gaziantep

Melih Meriç

Hasan Öztürkmen

Giresun

Elvan Işık Gezmiş

Hatay

Mehmet Güzelmansur

Servet Mullaoğlu

Nermin Yıldırım Kara

Isparta

Hikmet Yalım Halıcı

İstanbul

Fethi Açıkel

Gamze Akkuş İlgezdi

Engin Altay

Kadri Enis Berberoğlu

Türkan Elçi

Yunus Emre

Zeynel Emre

Cemal Enginyurt

Ali Gökçek

Gökhan Günaydın

Özgür Karabat

İlhan Kesici

Yüksel Mansur Kılınç

Suat Özçağdaş

Nimet Özdemir

Turan Taşkın Özer

Oğuz Kaan Salıcı

Namık Tan

Erdoğan Toprak

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Gökhan Zeybek

İzmir

Ednan Arslan

Murat Bakan

Sevda Erdan Kılıç

Gökçe Gökçen

Seda Kaya Ösen

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

Ümit Özlale

Ahmet Tuncay Özkan

Mahir Polat

Yüksel Taşkın

Rahmi Aşkın Türeli

Mehmet Salih Uzun

Deniz Yücel

Kahramanmaraş

Ali Öztunç

Karabük

Cevdet Akay

Karaman

İsmail Atakan Ünver

Kars

İnan Akgün Alp

Kayseri

Aşkın Genç

Kırklareli

Vecdi Gündoğdu

Fahri Özkan

Kırşehir

Metin İlhan

Kocaeli

Nail Çiler

Mühüp Kanko

Harun Özgür Yıldızlı

Konya

Barış Bektaş

Kütahya

Ali Fazıl Kasap

Malatya

Veli Ağbaba

Manisa

Ahmet Vehbibakıroğlu

Bekir Başevirgen

Selma Aliye Kavaf

Mersin

Ali Mahir Başarır

Hasan Ufuk Çakır

Talat Dinçer

Gülcan Kış

Muğla

Süreyya Öneş Derici

Gizem Özcan

Cumhur Uzun

Niğde

Ömer Fethi Gürer

Ordu

Mustafa Adıgüzel

Seyit Torun

Osmaniye

Asu Kaya

Rize

Tahsin Ocaklı

Sakarya

Ayça Taşkent

Samsun

Murat Çan

Sinop

Barış Karadeniz

Sivas

Ulaş Karasu

Şanlıurfa

Mahmut Tanal

Tekirdağ

İlhami Özcan Aygun

Faik Öztrak

Nurten Yontar

Tokat

Kadim Durmaz

Trabzon

Sibel Suiçmez

Uşak

Ali Karaoba

Yalova

Tahsin Becan

Zonguldak

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Deniz Yavuzyılmaz