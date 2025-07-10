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CHP'li vekillerden ortak açıklama: Bu kirli düzene teslim olmayacağız!

CHP'li milletvekilleri partilerine yönelik operasyonlar ve artan siyasi gerilime ilişkin bir yazı yayımladı. Ortak açıklamada "Saray rejimine karşı, Cumhuriyet Halk Partisi‘ne ve demokrasiye saldırılar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Grubu olarak dimdik ayaktayız" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi
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CHP'li vekillerden ortak açıklama: Bu kirli düzene teslim olmayacağız!
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CHP'li milletvekilleri partilerine yönelik operasyonlar ve artan siyasi gerilime ilişkin bir yazı yayımladı. Milletvekillerinin tamamının imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, partiye dönük saldırıların aynı zamanda ülkenin demokrasi geleneği ve kazanımlarını da hedef aldığı vurgulandı.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AKP’nin 23 yıllık iktidarının politikaları sonucunda, derin bir ekonomik krizle birlikte, bugün Türkiye’de derin bir demokrasi krizi yaşanıyor.

Saray rejimi, 19 Mart darbesiyle, doğrudan yurttaşın seçme ve seçilme hakkına darbe yapmıştır! Bu darbe sadece belediye başkanlarımıza değil, o başkanları seçen milyonlarca yurttaşımızın iradesine, yani millet egemenliğine yapılmıştır.

Seçimle iktidarda kalmasının artık mümkün olmadığını, rıza üretemediğini anlayan Saray Rejimi, bu nedenle seçmenin iradesini yargıyı araçsallaştırarak yok sayıyor; anayasa ve yasalar çiğneniyor, seçilmiş belediye başkanları hukuksuz bir biçimde gözaltına alınıyor ve hukuki gerekçeler olmaksızın tutuklanıyor!

Bu saldırıların sadece Partimize yönelik değil, Cumhuriyet’imize, demokrasi geleneğimize ve kazanımlarımıza da yönelik olduğu ortadadır.

İktidarın laiklik karşıtı provokasyonlara ve Cumhuriyet’i darbe olarak niteleyen hadsizliklere yönelik sessizliği, bu durumun açık ikrarı niteliğindedir.

Saray rejiminin Partimizin ön seçimle belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayını ve seçilmiş belediye başkanlarını hukuksuz bir biçimde tutuklayarak ve Genel Başkanını tehdit ederek doğrudan hedef yapması, aslında, ülkemizi otoriter rejimden kurtararak demokratik rejime taşıyacak en güçlü kalenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu açık olarak göstermektedir.

Ne Cumhuriyetimiz ne Cumhuriyet Halk Partimiz masa başında kuruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Kuvayımilliye’nin devamı olarak kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisidir.

Bizler, bağımsızlığı karakterinin özü yapmış bir geleneğin temsilcileriyiz.

Cumhuriyet Halk Partisi, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini, laikliği, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini, sosyal devleti, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi ve insan onuruna uygun barışçıl ve hakça bir dünya düzeninin kurulmasını vazgeçilmez temel ilkeleri olarak kabul eder.

Saray rejimine karşı, Cumhuriyet Halk Partisi‘ne ve demokrasiye saldırılar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Grubu olarak dimdik ayaktayız, asla ödün vermeyeceğiz, geri adım atmayacağız; Genel Başkanımız Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan/tutuklanan seçilmiş tüm belediye başkanlarımızın yanındayız.

Bu kirli düzene teslim olmayacağız! Halkın iradesine en güçlü bir biçimde sahip çıkacağız. Demokrasiyi ve adaleti tüm kurum ve kurullarıyla birlikte mutlaka tesis edeceğiz.

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"

Hangi vekillerin ortak bildiride imzası var?

CHP TBMM Grubu Üyesi Milletvekillerinin ortak açıklamasına imza atan isimlerin şehirlerine göre düzenlenmiş listesi:

Adana
Ayhan Barut
Bilal Bilici
Burhanettin Bulut
Orhan Sümer
Müzeyyen Şevkin

Amasya
Reşat Karagöz

Ankara
Umut Akdoğan
Adnan Beker
Tekin Bingöl
Deniz Demir
Semra Dinçer
Murat Emir
Okan Konuralp
Gamze Taşcıer
Aliye Timisi Ersever
Aylin Yaman

Antalya
Cavit Arı
Aliye Coşar
Sururi Çorabatır
Mustafa Erdem
Aykut Kaya

Ardahan
Özgür Erdem İncesu

Artvin
Uğur Bayraktutan

Aydın
Süleyman Bülbül
Evrim Karakoz
Bülent Tezcan
Hüseyin Yıldız

Balıkesir
Ensar Aytekin
Serkan Sarı

Bartın
Aysu Bankoğlu

Bilecik
Yaşar Tüzün

Bolu
Türker Ateş

Burdur
İzzet Akbulut

Bursa
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Hasan Öztürk
Kayıhan Pala
Orhan Sarıbal

Çanakkale
Özgür Ceylan
İsmet Güneşhan

Çorum
Mehmet Tahtasız

Denizli
Şeref Arpacı
Gülizar Biçer Karaca

Diyarbakır
Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Düzce
Talih Özcan

Edirne
Ahmet Baran Yazgan

Elazığ
Gürsel Erol

Erzincan
Mustafa Sarıgül

Eskişehir
İbrahim Arslan
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü

Gaziantep
Melih Meriç
Hasan Öztürkmen

Giresun
Elvan Işık Gezmiş

Hatay
Mehmet Güzelmansur
Servet Mullaoğlu
Nermin Yıldırım Kara

Isparta
Hikmet Yalım Halıcı

İstanbul
Fethi Açıkel
Gamze Akkuş İlgezdi
Engin Altay
Kadri Enis Berberoğlu
Türkan Elçi
Yunus Emre
Zeynel Emre
Cemal Enginyurt
Ali Gökçek
Gökhan Günaydın
Özgür Karabat
İlhan Kesici
Yüksel Mansur Kılınç
Suat Özçağdaş
Nimet Özdemir
Turan Taşkın Özer
Oğuz Kaan Salıcı
Namık Tan
Erdoğan Toprak
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Gökhan Zeybek

İzmir
Ednan Arslan
Murat Bakan
Sevda Erdan Kılıç
Gökçe Gökçen
Seda Kaya Ösen
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Ümit Özlale
Ahmet Tuncay Özkan
Mahir Polat
Yüksel Taşkın
Rahmi Aşkın Türeli
Mehmet Salih Uzun
Deniz Yücel

Kahramanmaraş
Ali Öztunç

Karabük
Cevdet Akay

Karaman
İsmail Atakan Ünver

Kars
İnan Akgün Alp

Kayseri
Aşkın Genç

Kırklareli
Vecdi Gündoğdu
Fahri Özkan

Kırşehir
Metin İlhan

Kocaeli
Nail Çiler
Mühüp Kanko
Harun Özgür Yıldızlı

Konya
Barış Bektaş

Kütahya
Ali Fazıl Kasap

Malatya
Veli Ağbaba

Manisa
Ahmet Vehbibakıroğlu
Bekir Başevirgen
Selma Aliye Kavaf

Mersin
Ali Mahir Başarır
Hasan Ufuk Çakır
Talat Dinçer
Gülcan Kış

Muğla
Süreyya Öneş Derici
Gizem Özcan
Cumhur Uzun

Niğde
Ömer Fethi Gürer

Ordu
Mustafa Adıgüzel
Seyit Torun

Osmaniye
Asu Kaya

Rize
Tahsin Ocaklı

Sakarya
Ayça Taşkent

Samsun
Murat Çan

Sinop
Barış Karadeniz

Sivas
Ulaş Karasu

Şanlıurfa
Mahmut Tanal

Tekirdağ
İlhami Özcan Aygun
Faik Öztrak
Nurten Yontar

Tokat
Kadim Durmaz

Trabzon
Sibel Suiçmez

Uşak
Ali Karaoba

Yalova
Tahsin Becan

Zonguldak
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Deniz Yavuzyılmaz

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