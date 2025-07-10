CHP'li vekillerden ortak açıklama: Bu kirli düzene teslim olmayacağız!
CHP'li milletvekilleri partilerine yönelik operasyonlar ve artan siyasi gerilime ilişkin bir yazı yayımladı. Ortak açıklamada "Saray rejimine karşı, Cumhuriyet Halk Partisi‘ne ve demokrasiye saldırılar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Grubu olarak dimdik ayaktayız" ifadeleri yer aldı.
CHP'li milletvekilleri partilerine yönelik operasyonlar ve artan siyasi gerilime ilişkin bir yazı yayımladı. Milletvekillerinin tamamının imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, partiye dönük saldırıların aynı zamanda ülkenin demokrasi geleneği ve kazanımlarını da hedef aldığı vurgulandı.
Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"AKP’nin 23 yıllık iktidarının politikaları sonucunda, derin bir ekonomik krizle birlikte, bugün Türkiye’de derin bir demokrasi krizi yaşanıyor.
Saray rejimi, 19 Mart darbesiyle, doğrudan yurttaşın seçme ve seçilme hakkına darbe yapmıştır! Bu darbe sadece belediye başkanlarımıza değil, o başkanları seçen milyonlarca yurttaşımızın iradesine, yani millet egemenliğine yapılmıştır.
Seçimle iktidarda kalmasının artık mümkün olmadığını, rıza üretemediğini anlayan Saray Rejimi, bu nedenle seçmenin iradesini yargıyı araçsallaştırarak yok sayıyor; anayasa ve yasalar çiğneniyor, seçilmiş belediye başkanları hukuksuz bir biçimde gözaltına alınıyor ve hukuki gerekçeler olmaksızın tutuklanıyor!
Bu saldırıların sadece Partimize yönelik değil, Cumhuriyet’imize, demokrasi geleneğimize ve kazanımlarımıza da yönelik olduğu ortadadır.
İktidarın laiklik karşıtı provokasyonlara ve Cumhuriyet’i darbe olarak niteleyen hadsizliklere yönelik sessizliği, bu durumun açık ikrarı niteliğindedir.
Saray rejiminin Partimizin ön seçimle belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayını ve seçilmiş belediye başkanlarını hukuksuz bir biçimde tutuklayarak ve Genel Başkanını tehdit ederek doğrudan hedef yapması, aslında, ülkemizi otoriter rejimden kurtararak demokratik rejime taşıyacak en güçlü kalenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu açık olarak göstermektedir.
Ne Cumhuriyetimiz ne Cumhuriyet Halk Partimiz masa başında kuruldu.
Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Kuvayımilliye’nin devamı olarak kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisidir.
Bizler, bağımsızlığı karakterinin özü yapmış bir geleneğin temsilcileriyiz.
Cumhuriyet Halk Partisi, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini, laikliği, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini, sosyal devleti, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi ve insan onuruna uygun barışçıl ve hakça bir dünya düzeninin kurulmasını vazgeçilmez temel ilkeleri olarak kabul eder.
Saray rejimine karşı, Cumhuriyet Halk Partisi‘ne ve demokrasiye saldırılar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Grubu olarak dimdik ayaktayız, asla ödün vermeyeceğiz, geri adım atmayacağız; Genel Başkanımız Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan/tutuklanan seçilmiş tüm belediye başkanlarımızın yanındayız.
Bu kirli düzene teslim olmayacağız! Halkın iradesine en güçlü bir biçimde sahip çıkacağız. Demokrasiyi ve adaleti tüm kurum ve kurullarıyla birlikte mutlaka tesis edeceğiz.
Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"
Hangi vekillerin ortak bildiride imzası var?
CHP TBMM Grubu Üyesi Milletvekillerinin ortak açıklamasına imza atan isimlerin şehirlerine göre düzenlenmiş listesi:
Adana
Ayhan Barut
Bilal Bilici
Burhanettin Bulut
Orhan Sümer
Müzeyyen Şevkin
Amasya
Reşat Karagöz
Ankara
Umut Akdoğan
Adnan Beker
Tekin Bingöl
Deniz Demir
Semra Dinçer
Murat Emir
Okan Konuralp
Gamze Taşcıer
Aliye Timisi Ersever
Aylin Yaman
Antalya
Cavit Arı
Aliye Coşar
Sururi Çorabatır
Mustafa Erdem
Aykut Kaya
Ardahan
Özgür Erdem İncesu
Artvin
Uğur Bayraktutan
Aydın
Süleyman Bülbül
Evrim Karakoz
Bülent Tezcan
Hüseyin Yıldız
Balıkesir
Ensar Aytekin
Serkan Sarı
Bartın
Aysu Bankoğlu
Bilecik
Yaşar Tüzün
Bolu
Türker Ateş
Burdur
İzzet Akbulut
Bursa
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Hasan Öztürk
Kayıhan Pala
Orhan Sarıbal
Çanakkale
Özgür Ceylan
İsmet Güneşhan
Çorum
Mehmet Tahtasız
Denizli
Şeref Arpacı
Gülizar Biçer Karaca
Diyarbakır
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Düzce
Talih Özcan
Edirne
Ahmet Baran Yazgan
Elazığ
Gürsel Erol
Erzincan
Mustafa Sarıgül
Eskişehir
İbrahim Arslan
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
Gaziantep
Melih Meriç
Hasan Öztürkmen
Giresun
Elvan Işık Gezmiş
Hatay
Mehmet Güzelmansur
Servet Mullaoğlu
Nermin Yıldırım Kara
Isparta
Hikmet Yalım Halıcı
İstanbul
Fethi Açıkel
Gamze Akkuş İlgezdi
Engin Altay
Kadri Enis Berberoğlu
Türkan Elçi
Yunus Emre
Zeynel Emre
Cemal Enginyurt
Ali Gökçek
Gökhan Günaydın
Özgür Karabat
İlhan Kesici
Yüksel Mansur Kılınç
Suat Özçağdaş
Nimet Özdemir
Turan Taşkın Özer
Oğuz Kaan Salıcı
Namık Tan
Erdoğan Toprak
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Gökhan Zeybek
İzmir
Ednan Arslan
Murat Bakan
Sevda Erdan Kılıç
Gökçe Gökçen
Seda Kaya Ösen
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Ümit Özlale
Ahmet Tuncay Özkan
Mahir Polat
Yüksel Taşkın
Rahmi Aşkın Türeli
Mehmet Salih Uzun
Deniz Yücel
Kahramanmaraş
Ali Öztunç
Karabük
Cevdet Akay
Karaman
İsmail Atakan Ünver
Kars
İnan Akgün Alp
Kayseri
Aşkın Genç
Kırklareli
Vecdi Gündoğdu
Fahri Özkan
Kırşehir
Metin İlhan
Kocaeli
Nail Çiler
Mühüp Kanko
Harun Özgür Yıldızlı
Konya
Barış Bektaş
Kütahya
Ali Fazıl Kasap
Malatya
Veli Ağbaba
Manisa
Ahmet Vehbibakıroğlu
Bekir Başevirgen
Selma Aliye Kavaf
Mersin
Ali Mahir Başarır
Hasan Ufuk Çakır
Talat Dinçer
Gülcan Kış
Muğla
Süreyya Öneş Derici
Gizem Özcan
Cumhur Uzun
Niğde
Ömer Fethi Gürer
Ordu
Mustafa Adıgüzel
Seyit Torun
Osmaniye
Asu Kaya
Rize
Tahsin Ocaklı
Sakarya
Ayça Taşkent
Samsun
Murat Çan
Sinop
Barış Karadeniz
Sivas
Ulaş Karasu
Şanlıurfa
Mahmut Tanal
Tekirdağ
İlhami Özcan Aygun
Faik Öztrak
Nurten Yontar
Tokat
Kadim Durmaz
Trabzon
Sibel Suiçmez
Uşak
Ali Karaoba
Yalova
Tahsin Becan
Zonguldak
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Deniz Yavuzyılmaz