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Özgür Özel'den CHP'li vekillere talimat gitmişti! Erdoğan’ı ayakta karşıladılar

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına bugün başladı. CHP'li milletvekilleri, parti tarafından gönderilen mesajın ardından, Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den CHP'li vekillere talimat gitmişti! Erdoğan’ı ayakta karşıladılar
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TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Yeni yasama yılı başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Kurul'a katıldı.

Meclis Genel Kurulu’ndaki açılış oturumunda tüm milletvekilleri hazır bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma yaptı. En çok merak edilen konulardan biri, CHP'li vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktığında nasıl bir tutum sergileyeceğiydi. 

Erdoğan'ı ayakta karşıladılar

Daha önce yalnızca Erdoğan'ın Genel Kurul'dan çıkışında ayağa kalkan CHP'li milletvekilleri, bugün 5 yıl sonra ilk kez Erdoğan'ı ayakta karşıladı. CHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşılama kararı tüm Özgür Özel tarafından milletvekilleriyle paylaşılmıştı.

 

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