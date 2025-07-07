CHP'li vekillerin dokunulmazlığıyla ilgili tezkere Meclis'te
CHP’li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM’de olduğu ortaya çıktı.
CHP’li 135 milletvekilinden 61'inin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis'e geldi.
AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun imzasıyla CHP Grup Başkanlığı’na sunulan metinde şu ifadeler yer aldı:
“İlgi yazınızda 28’inci Yasama Döneminde Karma Komisyon Başkanlığı’na intikal etmiş, Siyasi Parti Grubunuza mensup milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları hakkındaki tezkerelere ilişkin; milletvekillerinin adı, dosya numarası, iddia mercii ve suç isnadı bilgilerini içeren listeninin grubunuza verilmesi talep edilmektedir.
Bu kapsamda söz konusu dosyalar üzerinde yapılan inceleme neticesinde 3.07.2025 tarihi itibarıyla, grubunuza üye 61 milletvekiline ait 240 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında cumhurbaşkanlığı tezkeresinin mevcut olduğu tespit edilmiş olup ekli listede söz konusu dosyalara ilişkin bilgiler sunulmuştur.”