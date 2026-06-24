CHP'li Veli Ağbaba: Butlan yönetimi tarafından atananlar Malatya İl Başkanlığı'na çilingirle girdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya İl Başkanlığına atanan kişilerin il binasına gece yarısı çilingirle girdiğini yazdı.

X hesabından paylaşım yapan Ağbaba, "Butlan yönetimi tarafından Malatya İl Başkanlığına atananlar gece yarısı çilingirle kapı kırarak il binamıza girdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı baskınlarla, zorlamalarla, oldu bittilerle ele geçirilecek bir yer değildir" ifadelerini kullandı.

Bu görüntülerin sadece CHP tarihine değil, demokrasi tarihine "kara bir leke" olarak geçeceğini belirten Ağbaba, "Malatya örgütümüz yalnız değildir. Partimizin emek veren neferleri de, üyelerimiz de bu dayatmaya boyun eğmeyecektir. Gece karanlığında kapı kırarak girdikleri o binadan, parti üyelerinin ve örgütün iradesi karşısında er ya da geç çıkmak zorunda kalacaklar" dedi.

Butlan yönetimi tarafından Malatya İl Başkanlığına atananlar gece yarısı çilingirle kapı kırarak il binamıza girdiler.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı baskınlarla, zorlamalarla, oldu bittilerle ele geçirilecek bir yer değildir.



Sandıkta kazanamadıklarını, örgütte… pic.twitter.com/rKES3nZVAN — Veli Ağbaba (@veliagbaba) June 24, 2026

Yeni il başkanından açıklama

Mahkeme kararıyla atanan CHP yönetimi, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’ın görevden almış ve yerine Hakan Satılmış'ı atamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Satılmış ise il binasına girme şekillerinden Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nü haberdar ettiklerini ve amaçlarının "partilileri karşı karşıya getirmemek" olduğunu söyledi.

Satılmış, şunları söyledi:

"Değerli Malatyalılar, değerli Cumhuriyet Halk Partililer; önceki yönetimi tam bir hafta bekledim. Sükûnet içerisinde il binamızı teslim almak istedim. Ancak ne yazık ki karşı taraftan aynı sükûneti ve sağduyuyu göremedik.

Partililerimizi karşı karşıya getirmemek adına bu gece il binamızı teslim aldım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapıları bütün Malatya’ya açılmıştır.

Artık örgütler milletvekillerinin veya belediye başkanlarının vesayeti altında olmayacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer, örgütlerimizle ayağa kalkarak savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçeceğiz."