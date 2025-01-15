  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li Veli Ağbaba, emekli zammını protesto etti: Alayınıza kırmızı kart!
Takip Et

CHP'li Veli Ağbaba, emekli zammını protesto etti: Alayınıza kırmızı kart!

Emekli taban maaş düzenlemesini de içeren kanun teklifinin görüşmeleri gergin başladı. CHP, 1969 TL’lik zammın yetersiz olduğunu vurgulayarak, iktidara kırmızı kart gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iktidarın halka karşı “üçkağıt” yaptığını öne sürerek, “Alayınıza kırmızı kart” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li Veli Ağbaba, emekli zammını protesto etti: Alayınıza kırmızı kart!
Takip Et

Emekli taban maaşlarının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hararetli tartışmalara sahne oldu.

Görüşmeler öncesinde muhalefet milletvekilleri, hükümetin önerdiği 1969 TL’lik zammın yetersiz olduğunu vurgulamak için basın mensuplarına, bu tutarla alınabilecek ürünlerden oluşan bir market sepeti göstererek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti milletvekillerinin de sokaktan ve pazardan bir haber olduğunu belirten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

“Tayyip Erdoğan pazarı görmüş olsaydı, AK Parti milletvekilleri pazarı görmüş olsaydı bu teklifi vermezdi. Bunlar pazardan bir haberler. Bakın arkadaşlar asgari ücret 22 bin TL, alayına kırmızı kart. Emekli maaşı 14 bin 469 TL, alayına kırmızı kart. Sayın Cevdet Akay’ın da getirdiği pankartlarda var, yalancıların da alayına kırmızı kart.”

"Halkımızın artık boğazına kadar geldi"

Daha sonra bu kırmızı kartların iktidara bir uyarı olduğunu ifade eden CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da komisyonda şunları söyledi:

“Bu eylemi mağdur olan emeklimizin, çiftçimizin, esnafımızın ve işçimiz için yapıyoruz. Biran önce bu durumdan kurtulmak için de seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyoruz. Ekonominin düzelmesi için bu kararların süratle alınıp uygulamaya geçilmesi lazım. Halkımızın artık boğazına kadar gelmiş durumda. Yaşam koşulları çok ağırlaştı, geçinemiyorlar. Bunu da artık yüksek sesle haykırıyorlar. Biz de 81 ile dağılarak bu sesi dile getirmek için tüm teşkilatımızla halkımızla bütünleşerek harekete geçirerek, süreci seçime götürüp halkımızı kurtaracağız.”

Bu konuşmaların yapıldığı sırada salona giren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, oturumu açmak istedi. Gerçek Gündem'in haberine göre CHP Ağbaba, kırmızı kart protestosunu devam ettirerek, Başkan Muş’a da kart gösterdi. İktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında sözlü tartışmaların yaşandığı oturuma açılmadan 20 dakika ara verildi.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 44. kez “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla başlıyorUluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 44. kez “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla başlıyorŞehirler

 

Alman ekonomisi 2024'te üst üste ikinci yıl küçüldüAlman ekonomisi 2024'te üst üste ikinci yıl küçüldüKüresel Ekonomi

 

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Oğlu intihar etti, polis memuru katliam yaptı: 5 ölü! Akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı
Oğlu intihar etti, polis memuru katliam yaptı: 5 ölü
Ekrem İmamoğlu rest çekti: Onayın cezamı bu milleti rahat bırakın!
Ekrem İmamoğlu rest çekti: Onayın cezamı bu milleti rahat bırakın!
Milli Savunma Bakanı Güler’den Suriye açıklaması: Operasyonlar sürüyor
Milli Savunma Bakanı Güler’den Suriye açıklaması: Operasyonlar sürüyor
Zafer Partisi Eskişehir eski İl Başkanı Bayram Bingöl AK Parti'ye katıldı
Zafer Partisi Eskişehir eski İl Başkanı Bayram Bingöl AK Parti'ye katıldı
Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor
Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor