CHP'li Yankı Bağcıoğlu hakkında açılan davada karar açıklandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin subay andı okuyup kılıçlı yemin etmelerine ilişkin disipline sevk eleştirisi nedeniyle açılan davada yargılandı.
Yargılama sonucunda Bağcıoğlu beraat etti
“Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Bağcıoğlu’nun davası 16 Eylül 2025’e ertelenmişti. Yapılan yargılama sonucunda Bağcıoğlu beraat etti.