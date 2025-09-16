  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li Yankı Bağcıoğlu hakkında açılan davada karar açıklandı
Takip Et

CHP'li Yankı Bağcıoğlu hakkında açılan davada karar açıklandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li Yankı Bağcıoğlu hakkında açılan davada karar açıklandı
Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin subay andı okuyup kılıçlı yemin etmelerine ilişkin disipline sevk eleştirisi nedeniyle açılan davada yargılandı.

Yargılama sonucunda Bağcıoğlu beraat etti

“Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Bağcıoğlu’nun davası 16 Eylül 2025’e ertelenmişti. Yapılan yargılama sonucunda Bağcıoğlu beraat etti.

Antalya’da ağustosta 6 bin 999 konut satıldıAntalya’da ağustosta 6 bin 999 konut satıldıEkonomi

 

SSK ve Bağkur emeklisi maaş zam hesabında 4 farklı senaryo! Aylıklara ne kadar artış yapılacak?SSK ve Bağkur emeklisi maaş zam hesabında 4 farklı senaryo! Aylıklara ne kadar artış yapılacak?Ekonomi

 

Gündem
Gürsel Tekin: Yapmayın, etmeyin, günahtır, ayıptır. İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız?
Gürsel Tekin: 'İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız?'
Barajlar alarm veriyor, tehlike kapıda: İstanbul'u besleyen barajlar çekildi
Barajlar alarm veriyor, tehlike kapıda: İstanbul'u besleyen barajlar çekildi
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu, yapay zeka ile seslendi: 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o sarayında çatlasın
İmamoğlu, yapay zeka ile seslendi: 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o sarayında çatlasın
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı
İGA’dan apron bölgesinde köpeğin sürüklenmesi olayıyla ilgili açıklama
İGA’dan apron bölgesinde köpeğin sürüklenmesi olayıyla ilgili açıklama