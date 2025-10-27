  1. Ekonomim
CHP'li Yavuzyılmaz: Bayrampaşa'da halkın iradesi AK Parti tarafından çalınmıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti'li İbrahim Akın'ın Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilmesine ilişkin, "Bayrampaşa'da halkın iradesi AKP tarafından çalınmıştır" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "Tutuklamalar, tehditler, istifa ettirmeler üzerine bir de seçim iptali! Sonuç: Bayrampaşa'da halkın iradesi AKP tarafından çalınmıştır!" paylaşımında bulundu. 

