CHP'li Yavuzyılmaz: Bayrampaşa'da halkın iradesi AK Parti tarafından çalınmıştır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti'li İbrahim Akın'ın Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilmesine ilişkin, "Bayrampaşa'da halkın iradesi AKP tarafından çalınmıştır" ifadelerini kullandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "Tutuklamalar, tehditler, istifa ettirmeler üzerine bir de seçim iptali! Sonuç: Bayrampaşa'da halkın iradesi AKP tarafından çalınmıştır!" paylaşımında bulundu.
Gündem