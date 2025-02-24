CHP'li Yavuzyılmaz: Üretilmeyen elektrik için milyarlarca lira ödenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 2025 yılında özel elektrik üretim santrallerine toplamda 17 milyar 500 milyon lira teşvik ödeneceğini ileri sürdü. Yavuzyılmaz, bu ödemenin gerçek elektrik üretimi yerine üretilmeyen elektrik için yapılacağını belirterek, uygulamayı "servet transferi" olarak değerlendirdi.

Yavuzyılmaz, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından hazırlanan 2025 Yılı Kapasite Mekanizması Bütçesi hakkında detayları paylaştı. Ayrıca, AK Parti'nin enerji sektöründeki özelleştirme politikalarıyla Türkiye'deki elektrik üretiminin büyük kısmının özel şirketlere devredildiğini ifade ederek, 2025'te özel elektrik santrallerine yüksek tutarlarda teşvik sağlanacağına dikkat çekti.

"Teşvik tutarı 791 bin 711 adet asgari ücrete denk geliyor"

AK Parti’nin yıllar içinde enerji sektöründe yaptığı özelleştirmelerle elektrik üretiminin büyük kısmının özel sektöre geçtiğini iddia eden Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti özelleştirmeler yoluyla Türkiye’deki elektrik üretiminin yüzde 83’ünü özel elektrik üretim şirketlerine teslim etti. Şimdi de bu santrallara 2025 yılında devasa bir teşvik ödemesi yapma kararı alındığını belgeledik. 2025 yılında, özel elektrik üretim santrallerine ödenecek kapasite mekanizması teşvik tutarı, 17 milyar 500 milyon lira. Bu teşvik tutarı, 791 bin 711 adet asgari ücrete veya 1 milyon 209 bin 482 adet emekli maaşına denk geliyor."