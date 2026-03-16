CHP'li Yavuzyılmaz uyardı: Motorinde eşel mobil sistemi devre dışı kalmak üzere

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, motorine seri zamlar geleceğini belirterek, eşel mobil sisteminin devre dışı kalma riski bulunduğunu ifade etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AKP mışıl mışıl uyuyor. Motorine seri zamlar gelmek üzere. Oysa tedbir almak mümkün. Motorinin rafineri çıkış fiyatına 0,64 Lira daha zam gelirse, bu zammın sadece 0,48 Lirası ÖTV’den karşılanabilecek. Ardından motorinin pompa fiyatında kalan ÖTV tutarı ‘sıfır’ olacak. Yani ÖTV kalmadığı için eşel mobil sistemi devre dışı demektir. Bu aşamadan sonra yapılacak tüm zamlar doğrudan motorinin pompa fiyatına yansıtılacak. O nedenle 6 Mart 2026’da Meclise verdiğim kanun teklifine göre derhal yapılması gerekenler; akaryakıttaki KDV’nin yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmesi, benzin ve motorinin ÖTV’sindeki KDV’nin kaldırılması. Bu hamleyle vatandaşlarımızı akaryakıt zamlarına karşı koruyacak ortalama yüzde 13’lük bir marj sağlanmış olacaktır.

15 Mart 2026 itibarıyla; 1 litre motorinin pompa fiyatı: 65,89 TL. 1 litre motorinde kalan ÖTV tutarı 0,48 TL. Şu anda eşel mobil, akaryakıta gelecek zamları, ÖTV’nin azaltılmasıyla pompa fiyatına yansımadan engelleyen bir sistem. AKP, bu sistemi yüzde 75 oranında devreye soktu, yüzde 25 oranı pompa fiyatına zam olarak yansıtılmaya devam ediyor. Ancak sorun şu ki 15 Mart 2026 itibariyle; pompa fiyatının içinde sadece yüzde 0,73 oranında azaltılabilecek kadar bir ÖTV kalmış durumda. Motorin zammı demek, otomobil, kamyon, tır, traktör, otobüs kullanlara, nakliye, ulaştırma, tarım sektörüne ve gıda ürünlerine zam demektir. İğneden ipliğe tüm sektörlerde zincirleme zam demektir.

Nasıl hesapladım? 1 litre motorinin pompa fiyatı nasıl oluşuyor? 15 Mart 2026 itibarıyla; 1 litre motorinin pompa fiyatı: 65,89 TL. Rafineri satış fiyatı: 46,31 TL. EPDK gelir payı: 0,05 TL. ÖTV: 0,48 TL. Kdv1: 9,37 TL. Dağıtıcı, Bayii, Nakliye brüt kâr: 7,75 TL. Kdv2: 1,94 TL. Toplam vergi tutarı: 11,79 TL (ÖTV Kdv1 Kdv2). 1 litre motorinin pompa fiyatındaki oranlar: yüzde 70,28-Rafineri satış fiyatı. Yüzde 0,73-ÖTV. Yüzde 17,16-KDV. Yüzde 11,76-Dağıtıcı, Bayii, Nakliye brüt kâr. Yüzde 0,08-EPDK gelir payı. Toplam vergi oranı: yüzde 17,97."