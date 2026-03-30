CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı Guinness'e girecek rekor kırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı kapsamında garanti edilen ve gerçekleşen yolcu sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı’nda üst üste 266 aydır zarar ederek, Dünya Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir rekor daha kırdı. 2026 yılının 2. ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 219 bin 622, gerçekleşen giden yolcu sayısı 8 bin 761 oldu. Hata payı yüzde 96. Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 1 milyon 103 bin 790 avro. Güncel kurla 56 milyon lira. Bunun adı garantili soygundur. Zafer Havalimanı yapım maliyeti 50 milyon avro. Kamuya devir tarihi 2044 yılı. 2044’e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon avro."

Yavuzyılmaz, DHMİ resmi istatistiklerine göre Zafer Havalimanı’nda Şubat 2026’da iç ve dış hatlarda gelen ve giden toplam yolcu sayısının 17 bin 523, giden yolcu sayısının ise 8 bin 761 olduğunu bildirerek, sözleşmeye göre garanti ödemelerinin giden yolcu sayısı üzerinden yapıldığını belirtti.