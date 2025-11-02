CHP'li Yavuzyılmaz'dan 'AK Parti’nin belgeli helikopter vurgunu' iddiası

Yavuzyılmaz “AKP’nin belgeli helikopter vurgunu” başlığıyla paylaştığı belgede günlük 36 bin $, yıllık 13 milyon 140 bin $ (~552,7 milyon TL) tutarları yer aldığını açıkladı.

AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!



Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.‘nin;



Sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı devasa tutardaki ödemeleri tespit ettik.



TP-OTC… pic.twitter.com/bRkrjCJxJb — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) November 1, 2025

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, X üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş. (TP-OTC) üzerinden yürütüldüğünü belirttiği helikopter kiralama hizmetine dair “belge” paylaştı.

İddiaya göre TP-OTC, kiralama bedellerini önce TPAO’dan tahsil ediyor, ardından “Katar ortaklı” Redstar şirketine aktarıyor.

Yavuzyılmaz, helikopter başına günlük 36 bin dolar, 1 milyon 116 bin dolar, yıllık ise 13 milyon 140 bin dolar ödeme yapıldığını ifade ederek, “Güncel kurla 552.668.400 TL. Bir helikopteri bir yılda satın alma bedeline yaklaşan bu tutar soygundur” dedi.