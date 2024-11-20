  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li yönetici aracında ölü bulundu
Takip Et

CHP'li yönetici aracında ölü bulundu

Şanlıurfa'da CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş, Atatürk Baraj Gölü kıyısında aracında ölü bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li yönetici aracında ölü bulundu
Takip Et

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sıralarında vatandaşlar, Bozova ilçesine kıyısı bulunan Atatürk Baraj Gölü'nün Çatak bölgesinde park halindeki araç içerisinde hareketsiz duran bir şahıs olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, kapısı kilitli olan aracı açtıktan sonra yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar notu bulundu

Yapılan incelemede araç içerisindeki şahsın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş olduğu ve içeride yakılan kömürden kaynaklanan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Araç içerisinde bir de intihar notu bulan ekipler, şahsın cesedini yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uzmanından kritik uyarı geldi: Depremler heyelanı tetikler mi?Uzmanından kritik uyarı geldi: Depremler heyelanı tetikler mi?Gündem

 

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebiTÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebiGündem

 

Gündem
Dervişoğlu'ndan teğmenler açıklaması
Dervişoğlu'ndan teğmenler açıklaması
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan CHP Genel Merkezi'ne ziyaret
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan CHP Genel Merkezi'ne ziyaret
TEM'de korkunç kaza! İki yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
TEM'de korkunç kaza! İki yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CHP Parti Sözcüsü Yücel: CHP'li belediye başkanlarının veremeyecekleri hiçbir hesap yok
CHP Parti Sözcüsü Yücel: CHP'li belediye başkanlarının veremeyecekleri hiçbir hesap yok