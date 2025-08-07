  1. Ekonomim
CHP’li Yücel: Fatih Altaylı’nın boş koltuğundan bile korktular

Fatih Altaylı’nın Youtube hesabı engellenmesinin ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "47 gündür Silivri’de tuttukları Fatih Altaylı’nın boş koltuğundan bile korktular" dedi.

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube kanalına erişim engelinin getirilmesine tepki veren CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Yazmasın, konuşmasın, yorumlamasın, gazetecilik yapmasın diye 47 gündür Silivri’de tuttukları Fatih Altaylı’nın boş koltuğundan bile korktular… Bu koltuk, koltuk sevdalılarını korkutan tek koltuk olarak tarihe geçecektir!" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube hesabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel karara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Yücel açıklamasında "Yazmasın, konuşmasın, yorumlamasın, gazetecilik yapmasın diye 47 gündür Silivri’de tuttukları Fatih Altaylı’nın boş koltuğundan bile korktular… Bu koltuk, koltuk sevdalılarını korkutan tek koltuk olarak tarihe geçecektir!" ifadelerini kullandı.

