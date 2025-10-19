CHP'li Zeybek: Bu teklif geçerse İBB'ye ait taşınmazlar elinden alınacak



Meclis'e sunulan vakıflara ilişkin “Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik” yasa teklifince belediye mülkiyetindeki kültür varlıklarının yönetim ve denetimi, merkez idareye devredileceği ifade ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait 100’den fazla vakfın taşınmazı bulunuyor. Yasa teklifi kabul edilirse bu taşınmazlar kamu idaresine devredilecek.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuyla ilgili sosyal medya platformu X hesabından önemli açıklamalarda bulundu. "Millet yararına bir tane hayırlı iş yapmıyorsunuz" sözleriyle Meclis’e sunulan teklife tepki gösteren Zeybek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

“İstanbul'un kalbi haline gelen kültür merkezleri İstanbul'un elinden alınmak isteniyor"

“TBMM’ye sunulan 'Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik' yasa teklifiyle, belediyelerin mülkiyetindeki kültür varlıklarının yönetimi merkezi idareye devredilmek isteniyor. Yani; Müze Gazhane, Artİstanbul Feshane, Beşiktaş ve Kadıköy İskele Kütüphaneleri, Yerebatan Sarnıcı, Casa Botter, Moda İskelesi gibi İstanbul’un kalbi haline gelen kültür merkezleri, İstanbullunun elinden alınmak isteniyor. 30 yıl boyunca “ecdad mirası” dedikleri bu şehirde, tarihi yapıları yıkıntıya terk edenler şimdi;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bu alanları yeniden hayata döndürüp halka açmasından rahatsız. Çünkü o binalar artık beton değil, hayat taşıyor. Çünkü orada rant değil, halk var; sanat var, dayanışma var, umut var. Soru basit: Bu yasa değişikliği gerçekten kamu yararı için mi yapılıyor, yoksa Ekrem başkanımız öncesi gibi bir kez daha yandaş vakıflara yeni kapılar aralamak için mi yapılıyor. Kiralama planları mı yapıyorsunuz? Her alanı talan edip, paraya dönüştürme isteğiniz neden sizin için olmazsa olmaz Nedir bu halkın çektiği İstanbul artık birilerinin “arsa defteri” değil, halkın nefes aldığı şehirdir. Bu şehir, talanla değil dayanışmayla; rantla değil Cumhuriyet değerleriyle büyüyecek. Milletimiz sizden yana değil, bizden yana Ve dedi ki: İstanbul bu değerlerle yönetilecek. Hazmedin artık hazmedin.”