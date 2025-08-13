CHP'li Zeybek'ten Çerçioğlu açıklaması: Aydın'da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de "CHP'nin gücü sayesinde yıllardır ‘topuklu efe’ naraları atanlar, önüne bir dosya konduğu anda CHP’den topuklayıp gidip, AKP saflarına katılmayı tercih etme noktasına gelmişler" ifadesini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisi CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçme kararının yankıları devam ediyor.

İddiaların doğrulanmasının ardından CHP üst yönetimi harekete geçerken, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Ensar Aytekin, bugün Aydın’a giderek partinin Aydın İl Başkanlığında sürece ilişkin değerlendirme yaptı.

Aytekin: Zayıf halkayı da Aydın’da bulmuşlardır

Yaşananları AK Parti’nin CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarının şekil değiştirmiş hali olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, “Yakın bir zamanda başta belediyelerimiz olmak üzere partimiz ciddi bir tehdit ve adeta işgal altında. İktidar partisi 31 Mart seçim sonuçlarını hazmedemeyip ve o günden bu yana partimizin yükselişini, birinciliğini kalıcılaştırmasını hazmedemeyip partimizin bütün kurullarına yöneticilerine ve başta belediye başkanlarımıza şafak operasyonlar düzenlemiş, Esenyurt'la başlayan İstanbul Büyükşehir'le devam eden 14 tane belediye başkanımızı zindanlara atmıştır. Bugün görüyoruz ki iktidar partisinin belediyemize ve belediye başkanlarımıza yönelik operasyonları tür ve şekil değiştirmiştir. Önceden yalanla, iftirayla şafak operasyonlarıyla başlayan operasyonlar, bugün şekil değiştirerek tehditle transfere dönüşmüştür. Aydın bunun ilk örneğini yaşıyor. Bu değişiklik için bir zayıf halka lazım. Ne yazık ki o zayıf halkayı da Aydın’da bulmuşlardır” dedi.

“Sistemli bir şekilde işten atma tehdidiyle CHP’den istifaya zorlanmışlardır”

Aydın Büyükşehir Belediyesi’de çalışanlara yönelik ‘istifa’ baskısı olduğunu belirten Aytekin, şunları söyledi:

“Dün akşamdan bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları ve belediye başkanı, parti üyemiz olup gençlik kollarında çalışan üyelerimize dönük sistemli bir şekilde işten atma tehdidiyle CHP’den istifaya zorlanmışlardır. CHP’nin Aydın’da bugün itibariyle 49 bin 481 tane üyesi var. Tam bir yıl önce bu rakam, 26 binlerdeydi. İki çağrıda bulunmak istiyorum. Birincisi... İşten çıkarma tehdidiyle işini ağlaya ağlaya istemeden bırakmak zorunda kalıp partiden istifa eden arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. CHP’ye, baba evine geri dönün. Biliyim ki burası hiç kimseyi aç ya da açıkta bırakmayacaktır. İkinci çağrım da şu anda Aydın’ da 49 bin 481 üyemizedir. Bu darbeye karşı bu ihanete karşı bir cevap vererek her üyemizin yanına partimize bugüne kadar üye olmamış bir kişiyi partimize kazandırmasını bekliyoruz.”

“Hainlerle direnenleri asla ve asla unutmayacağız”

Aytekin, Çerçioğlu’nun CHP çatısı altında bulunduğu görevlere geldiğini hatırlatarak “Burası Aydın. CHP, yıllardır aydını yerelde yönetti, yönetmeye de devam edecek. CHP Aydın’da kişilerle var olmadı. Kişilerle de yok olmayacaktır. CHP'nin gücü sayesinde yıllardır ‘topuklu efe’ naraları atanlar, önüne bir dosya konduğu anda CHP’den topuklayıp gidip, AKP saflarına katılmayı tercih etme noktasına gelmişler. Bugünler geçecek. CHP, Aydın’da da Türkiye'de de birinciliğini yükselterek devam edecek, ilk seçimde kuşkusuz iktidar olacak. Ama bugünlerden geriye iki şey kalacak. Birisi, bedel ödeyip baba evini terk etmeyip onurlu davranan mücadelesine mücadele katan üyelerimiz, yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz olacak. Ve unutulmayan diğer şey de ihanet edenler, hainler. İki şeyi unutmayacağız. Hainlerle direnenleri asla ve asla unutmayacağız” diye konuştu.

Zeybek: Grup başkanvekilliğine Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer başkanımız seçildi

Çerçioğlu’nun istifasıyla birlikte belediye meclisinde görev yapacak isimlere ilişkin seçim yaptıklarını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, “Meclis üyelerimiz ve ilçe belediye meclis üyelerimizde bir durum değerlendirmesi yaptık. Aldığımız kararı da ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar maalesef Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturulmamış olan grup başkanvekilliği, grup sözcülüğü, grup saymanlığı ve grup yönetim kuruluğu üyelikleri için bir seçim yaptık. Yarından itibaren CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde eş güdümü sağlamak, Aydın halkının beklentilerine cevap vermek, belediye hizmetlerinin eksiksiz yapılabilmesi konusunda sokağın sesini kürsüden ifade etmek üzere seçilmişlerdir. CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde grup başkanvekilliğine Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Başkanımız, Grup Sözcülüğüne de Efeler Belediye Başkanımız Anıl Başkanımız seçilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Benzer bir biçim ile gözaltına alınmasını asla kaldıramayacağını’ ifade etti”

Çerçioğlu ile görüşmesini açıklayan Zeybek, şunları söyledi:

“30 Ekim tarihinde Esenyurt'la başlayan, Aziz İhsan Aktaş dosyası diye tarif edilen suç örgütünün lideri sonrasında iftiracı ve CHP’li belediyelere iftira atmak üzere oluşmuş olan yapılanmanın Aydın ayağıyla ilgili ise bazı gelişmeler oldu. Geçtiğimiz günlerde gözaltı ve tutuklamalar olduğunda, ben Sayın Çerçioğlu'nu telefonla arayarak, Aziz İhsan Aktaş'ın muhtelif tarihlerde kendisine ya da ortağı olduk şirketler eliyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden almış olduğu ihalelerle ilgili bir değerlendirme ihtiyacı hissettim ve bu konuda bilgi aldım. Bu konuyla ilgili soruşturmaya konu olabilecek bir eksiklik olup olmadığını bizzat sordum. 2016 yılında Bilginay firmasıyla, Barka Temizlik firmasıyla başka isimli firmalarla alınmış olan ihaleler sebebiyle belediye başkanının büyük bir tedirginlik içinde olduğunu belirtmek istiyorum. Daha da ileri giderek böyle bir durumda adeta ‘kendisinin de benzer bir biçim ile gözaltına alınmasını asla kaldıramayacağını’ da açıkça ifade ettiğini de belirtmek istiyorum. Görünen o ki belediye başkanımız, kendisi bir takım arayışlar içine girmiş. Aydın'da toplumun yüzde 50,5’inin oyuyla bir kez daha seçildiği CHP’nin belediye başkanı olmayı, kendi pozisyonunu korumak ve yönetmekte şirketlerin çıkarlarını korumaya tercih etmiştir. Milletin iradesi her zaman hakim olacaktır.”

“Beraberinde belediye başkanlarını da AK Parti’ye götürmek istiyor”

Zeybek, Çerçioğlu ile birlikte partiden istifa eden isimlerin de olduğunu belirterek “Siyasi partilerde yer değiştirmek olur. Ama belediye çalışanlarının doğrudan doğruya belediye başkanıyla birlikte siyasi görüşlerini aynı gün içinde değiştirme iradelerini anlamak mümkün değildir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı belli ki sadece kendisi geçmiyor. Beraberinde etkilediği belediye başkanlarını ve bir kısım belediye meclis üyesini de AK Parti'ye götürmek istiyorlar. 65 haftadır Türkiye'nin birinci partisi olan CHP’nin Aydın'da bugün yapılacak olan bir milletvekili seçiminde de AK Parti'nin fersah fersah üstüne oy alacağı ortadadır” diye konuştu.

"AK Parti'ye giden belediye başkanlarının siyaseti sadece bir sonraki seçime kadar olacaktır”

Sert sözlerle Çerçioğlu’na yüklenen Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

“Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın izlediği yolun çıkar bir yol olmadığını bu yolla kendisini bugün için iktidarın kollarına teslim etmekle, iktidar partisine geçmekle belki hakkında açılacak olan soruşturmalardan imtina edeceğini düşünebilir ama şunu unutmasın ki Aydın'da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek. CHP’nin helal oylarıyla seçilip Cumhurbaşkan adayımızın, 14 tane belediye başkanımızın yüzlerce bürokratımızın ve siyasetçimizin milletvekilimizin parti meclislerimizin cezaevinde bedel ödediği bir dönemde şahsi çıkar ikbal ve gelecek iddiasıyla hem de en fazla rekabet ettiğimiz iktidar partisine gidiyor olmasını Aydın halkına anlatamayacak. Bugünler geçecek. Bugünlerden geriye bir direnenler kalacak. Ama şunu bilin ki AK Parti'ye giden belediye başkanlarının ya da meclis üyelerinin siyaseti sadece ve sadece bir sonraki seçime kadar olacaktır. Tıpkı bundan önce CHP'nin seçilmiş belediye başkanları nasıl ki parti aday yapmadığında başka yerlere gittiklerinde siyasi ömürlerin sona erdiyse benzer bir durum ortaya çıkacaktır.”

“Gelin ülkede erken seçim sandığını koyunuz “

Erken seçim çağrısını yineleyen Zeybek, “Ege bölgesinde bir tek il, nüfusu 100 binin üzerinde olan bir tek ilçe belediyesini kazanamayan AKP savcılık ya da soruşturma tehditleriyle elde edeceği belediyelerle eğer iktidarda olacağını düşünüyor ise onlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bizim Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili çağrımızı bir kez daha Aydın’dan test edelim. Gelin ülkede erken seçim sandığını koyunuz ve o zaman siz Ege bölgesinde olduğu gibi Türkiye'nin yedi bölgesinde de kazandığınız belediyeleri de tek tek kaybedeceğinizi çok net olarak ortaya çıkaracaksınız” dedi.

“Bu yaptıklarınızın yanınıza kar olarak kalacağını düşünüyorsanız aldanıyorsunuz”

İşçileri tehdit eden bürokratlara da rest çeken Zeybek, “Özlem Çerçioğlu'nun CHP’den istifa zorladığı üye sayısından çok daha fazlasını birkaç gün içinde partiye katma konusunda da bir kampanyayı başlatacağımızı belirtmek istiyorum. Son olarak da belediyede çalışan bürokratlara... Sizi tek tek not ediyoruz. Bu sabah odanıza çağırıp tehditle ‘aç e-devletini istifanı yap fotokopisini fotoğrafını bana göster’ diyen bürokratlara söylüyorum. Tek tek tek sizleri not ettik. Siz tarihe kara bir leke olarak geçtiniz. Bu yaptıklarınızın yanınıza kar olarak kalacağını düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. Gün gelecek, devran dönecek, sizler de tek tek hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Aydın’da anket oylarımızda 31 Mart’a göre bir düşme vardı”

Çerçioğlu’nun oy oranlarında düşüş olduğunu da anketler üzerinden kaydeden Zeybek, şunları söyledi:

“2024 yılının Aralık ayında tüm ülkede yaptığımız anketlerde... CHP’nin 31 Mart oyları yüzde 38’di. Bir yerel seçim olması durumunda yüzde 48 oy alacaktık. Vatandaş memnuniyet oranımız yüzde 58’e çıkmıştı. Ama Aydın’da maalesef anket oylarımızda 31 Mart’a göre bir düşme vardı. Biz o anket sonuçlarını kendisine de vermiştik. Yaptığı kimi yanlışlardan uzak durması gerektiğini, ilçeler ve insanlar arasında ayrım yapmaması konusunda uyarmıştık. Zaten performansının da düşmekte olduğunu görüyoruz. O ankette cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu Aydın’da yüzde 65’in üzerinde bir oya ulaşırken Çerçioğlu onun yaklaşık 16-17 puan altında kalıyordu.”

“Bir problem olmadığını söyledi”

Çerçioğlu’nun Aziz İhsan Aktaş dosyasına ilişkin kendisine daha önce farklı ifadeler kullandığın da hatırlatan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

“Özlem Hanım ile yaptığımız son görüşmede, Aziz İhsan Aktaş dosyalarıyla ilgili sıkıntıya yol açacak bir konu olu olmadığın sordum. O da bir problem olmadığını söyledi. Ama görünen ki bu konularla ilgili ciddi bir baskıya maruz kaldığı önümüzdeki günlerde daha açık şekilde ortaya çıkacak. Biz Özlem Çerçioğlu’nu 2024’te aday yaparken... Aslında önceki genle başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özlem Çerçioğlu’nun adaylığını erkenden açıklaması ve bizim de önceki dönemin kararını bir devamlılık gereği sürdürme iradesiyle bu karar alınmıştı. CHP’nin o dönemde Aydın’da çıkaracağı bir aday o gün de o seçimi kazanacaktı. Biz partide kurumsal devamlılığa saygı gösteriyoruz.”