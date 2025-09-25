CHP'li Zeybek'ten "İstanbul Kongresi" iddiası: Borsada yüzde 3'lük spekülasyon oldu, yargı eliyle silkelemeyi gördük

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK'nın kararına rağmen dün İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gönderdiği yazıda kongreye yönelik açılan iptal davasında alınan tedbir kararını gerekçe gösterip, CHP İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını talep etti.

CHP, kongreyi mahkemenin durdurma talebine rağmen başlattı.

Kongre devam ederken icra heyeti, durdurma talebini tebliğ etmeye geldi. YSK ise toplanarak kongrenin devam etmesine karar verdi. Kongrede tek aday olan Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Siyaset kulislerini hareketlendiren tüm bu gelişmelerin yaşandığı 11:00 ile 14:00 saatleri arasında borsada dikkati çeken hareketlilik yaşandı.

Halk TV'de katıldığı canlı yayında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, borsadaki dalgalanma hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Yargı eliyle borsa spekülasyonu"

CHP'li Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Saat 11:00 ile 14:00 arasında geçen süre içinde borsada ciddi spekülasyonlar oldu. Ve bir aşağı indi, sonra yukarıya çıktı. Bunu eğer borsa spekülatörleri yapmış olsaydı, bugün Cumhuriyet savcılıkları bu spekülatörleri, vatandaşın kazıklanması, kandırılması ve ani borsa hareketlerine sebep olmaktan şu an hepsi nezaretteydi ya da gözaltındaydı.

Ama bunu yargı eliyle yaptıklarında yani bir silkeleme gene borsada bugün oldu. Bir sürü insan kaybetti, bir sürü insan kazandı.

Panikle, mahkeme kararıyla siyasete müdahale olduğu duygusuyla hızlı bir biçimiyle hisse senedini elinden çıkaranlar, iki saat sonra belki bunu yüzde 2, 1 de kayıpta 3, yüzde 3'lük bir spekülasyon oldu. Bazı hisselerde bu yüzde 5-6'ya çıktı. Gene bir yargı eliyle de bir borsa spekülasyonu ve silkelemeyi gördük bugün."