CHP'li Zeybek'ten Milli Eğitim Bakanı Tekin'e sert tepki: Biz CHP olarak halkımıza hakaret etmiyoruz; halkımıza hizmet ediyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bakan Yusuf Tekin'in gazetecilere yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler üzerine X hesabından açıklama yaptı.

"Bu açıklamalar, halka verdiği sözlerin hiçbirini tutamayan, miadı dolmak üzere olan bir yönetimin çaresiz çırpınışlarıdır" diyen Zeybek, şunları kaydetti:

"Halkımız, 31 Mart'ta AK Parti’nin iflas etmiş politikalarına açıkça 'dur' dedi"

"Halkımız 31 Mart’ta gereken cevabı sandıkta verdi: CHP, yüzde 38 oy oranıyla birinci parti oldu. Bugün ise bu oran yüzde 48’lere yükselmiş durumda. Milletimiz, CHP’li belediyelerin şeffaf yönetimi, sosyal yardımları ve halkçı hizmetleri sayesinde AK Parti’nin iflas etmiş politikalarına açıkça 'dur' dedi.

"Biz CHP olarak halkımıza hakaret etmiyoruz; halkımıza hizmet ediyoruz"

Sandıkta yedikleri tokadı hala hazmedemeyenler, şimdi de hakaret ve iftiralarla gündemi değiştirmeye çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar gerçekler ortada: Tüm anketlerde birinci partiyiz. CHP’li belediyelere duyulan güven her geçen gün artıyor. Belediyelerimizden memnuniyet oranı ortalama yüzde 58, birçok belediye başkanımızda ise yüzde 70-80’lere ulaştı. Biz CHP olarak halkımıza hakaret etmiyoruz; halkımıza hizmet ediyoruz. CHP iktidara yürüyor Bakan Bey."

Ne olmuştu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye Özel Çocuklar Sergisi"ni ziyaretinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar. Hala devam ediyorlar. Şimdi diyorlar ki sınavlarda LGS'den pis koku geliyor. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın" açıklamasında bulunmuştu.