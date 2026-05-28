CHP'nin 1 Haziran'daki Parti Meclisi toplantısı ertelendi

CHP Parti Meclisi’nin 1 Haziran’da yapılacağı açıklanan toplantısı ertelendi. Toplantıda, Parti Meclisi üyeleri arasından MYK üyelerinin belirlenmesi ve kurultay sürecinde genel başkanlığı kaybeden ancak mahkeme kararıyla yeniden gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları arasında görev dağılımının yapılması bekleniyordu.

Ne olmuştu?

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı verilmesinin ardından yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay için "yasal zemin" vurgusu yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Mahkeme kararına uyacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim." demişti.

Özgür Özel'in "2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin" çağrısına ise "Genel Başkanın nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız" diye yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.

1 Haziran’da Parti Meclisi’ni toplamayı planladıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, partiden bazı isimlerin “ihraç” edileceği iddiaları için de “Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır, dedikodularla bir şey yapamazsınız” demişti.