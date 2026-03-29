CHP’nin 102’nci mitingi Kütahya’da yapılacak

CHP'nin 19 Mart 2025 tarihinden bu yana her hafta sonu düzenlediği il mitingleri devam ediyor. Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talepleriyle düzenlenen mitinglerin 102’ncisi, Kütahya’da yapılacak.

CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya’nın duyurduğu miting, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla saat 14:00’te Kütahya Belediyesi’nin yan caddesinde gerçekleştirilecek.

"Ortak geleceğimize sahip çıkmak için tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum”

İl Başkanı Yenikaya mitinge ilişkin şunları söyledi:

"Değerli Kütahyalılar, sevgili hemşehrilerim; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingimiz, 4 Nisan Cumartesi, saat 14.00’te Kütahya Belediyesi’nin alt caddesinde gerçekleşecektir. Demokrasiye, halkın iradesine ve ortak geleceğimize sahip çıkmak için tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı günde buluşmaya davet ediyorum."