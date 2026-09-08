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CHP’nin 103. yıl resepsiyonunda dikkat çeken karar: Mansur Yavaş katılacak mı?

CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümü için düzenleyeceği resepsiyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılmayacağı, Yavaş’ın mevcut pozisyonunu koruyarak herhangi bir tarafta yer almayacağı belirtildi.

Haber Merkezi
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CHP’nin 103. yıl resepsiyonunda dikkat çeken karar: Mansur Yavaş katılacak mı?
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CHP, 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümü kutlaması kapsamında Genel Merkez'de resepsiyon düzenleyecek.

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Partililer arasında geniş katılımın gösterilmesinin beklendiği resepsiyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.

Habertük'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek resepsiyona katılmayacak. Kaynaklar, Mansur Yavaş'ın mevcut pozisyonunu koruduğunu belirterek, "Bir taraf olmayacak" yorumunu yaptı.

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